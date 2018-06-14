Новые "Балканы": ужас для вражеской пехоты



Гранатомет АГС-40 "Балкан".

Источник: oruzhie.info Гранатомет АГС-40 "Балкан".Источник: oruzhie.info

В армии России приступили к испытаниям нового гранатомета "Балкан"

Российские оружейники передали Сухопутным войскам российской армии для испытаний новые автоматические гранатометы АГС-40 "Балкан". Новый гранатомет отличается от своего предшественника АГС-30 большей скорострельностью, большей дальностью стрельбы, а самое главное - большим калибром.

Гранатомет АГС-40 "Балкан" накануне поступил в подразделения и части Сухопутных войск Вооруженных сил для проведения испытаний, сообщает РИА "Новости".

40-мм автоматический станковый гранатомет 6Г27 "Балкан" был создан в начале 1990-х годов на базе опытного 40-мм гранатомета ТКБ-0134 "Козлик".

Разработчики гранатомета нового поколения - предприятие ФГУП ГНПП "Прибор" - увеличили по сравнению с предыдущими образцами этого оружия калибр до 40 мм. Аналогичное решение ранее было использовано в выстрелах ВОГ-25 для подствольных гранатометов ГП-25, однако

гранаты для "Балкана" имеют вдвое большую массу и значительно большую дальность стрельбы.

"Балкан" в перспективе должен заменить в войсках 30-мм гранатомет АГС-30, который является дальнейшим развитием гранатомета АГ-17 "Пламя". Дальность стрельбы гранатомета нового поколения составляет 2,5 км, а скорострельность - 400 выстрелов в минуту. АГС-40 сможет вести огонь как по навесной, так и по настильной траектории.

Стрельба может вестись одиночными выстрелами, короткими очередями (до пяти выстрелов), длинными очередями (до десяти выстрелов), возможен и непрерывный огонь. Вес гранатомета АГС-40 вместе со станком и прицельными приспособлениями составляет 32 кг. Коробка с 20-ю гранатами весит 14 кг.

Быстрее, мощнее, эффективнее

Гранатомет устанавливается на станок-треногу, представляющую собой модифицированный станок гранатомета АГС-17 с установленным на задних опорах сиденьем для стрелка. Гранатомет "Балкан" штатно комплектуется оптическим прицелом.

"Самое главное в новом гранатомете - это его существенно возросшая огневая мощь по сравнению с предшественниками АГС-17 и АГС-30, - рассказал "Газете.Ru" экс-начальник штаба Ленинградского военного округа генерал-полковник Сергей Кизюн.

По словам военачальника, "Балкан" по конструкции мало чем отличается от АГС-17/30. Но российским оружейникам удалось вписать 40-мм калибр в те же массо-габаритные характеристики гранатомета АГС-30. У нового оружия существенно возросла огневая мощь, скорострельность и дальность стрельбы.

"А сравнительно небольшой вес на практике означает только одно - высокую маневренность на поле боя, - подчеркивает генерал-полковник Кизюн. - Кроме того, в "Балкане" применены новые материалы, новые технологии. Это конструкция все-таки качественно иного технологического уровня".

"Аналог отечественного "Балкана" за рубежом - в первую очередь американский автоматический 40-мм гранатомет с ленточным питанием Mark 47 Striker. Он обладает примерно аналогичными тактико-техническими характеристиками. Его главное отличие от отечественных гранатометов типа АГС-17/30 - обеспечение дистанционного подрыва в воздухе 40-мм боеприпасов", - пояснил "Газете.Ru" заместитель директора Центра стратегий и технологий Константин Макиенко.

В этой связи генерал-полковник Сергей Кизюн напомнил, что американский 40-мм гранатомет Mark 47 Striker почти на 10 кг тяжелее "Балкана". Еще тяжелее германский автоматический гранатомет HK GMG.

"Автоматический гранатомет - необычайно эффективное оружие в руках хорошо подготовленного расчета, - рассказал "Газете.Ru" экс-командующий войсками Северо-Кавказского военного округа генерал-полковник Сергей Макаров. - Когда АГС умело пользовались в бою, им цены не было".

По словам военачальника, особенно эффективно применение гранатомета было в условиях пересеченной местности и в условиях ведения боевых действий в условиях плотной городской застройки, где, пользуясь разрушениями, противник мог легко укрыться от настильного огня. А АГС легко доставал неприятеля и там. А по открыто расположенной живой силе врага огонь автоматического гранатомета был просто ужасен. Кто оставался в живых, надолго терял способность к продолжению ведения боевых действий.

Кроме того, отметил собеседник издания, АГС очень эффективен при стрельбе дымовыми гранатами, когда подразделению, ведущему бой в городе, надо было преодолеть открытое пространство - улицу, площадь, развязку дорог. Применение обычных дымовых шашек порой не давало нужного эффекта, а очередь из автоматического гранатомета дымовыми гранатами с учетом ветра быстро давала нужный результат, позволяя бойцам перебежать на другую строну улицы без потерь.

"Если так хорошо себя зарекомендовал АГС-17 и АГС-30, то гранатомет 40-мм калибра будет на порядок эффективнее", - добавил экс командующий войсками СКВО.

"Очень хорошо проявили себя автоматические гранатометы в ходе афганской кампании, особенно в горной войне, в ряде случаев это было просто незаменимым оружием, на равнине ими пользовались сравнительно редко", - пояснил "Газете.Ru" экс-начальник оперативного отдела 40-й армии генерал-майор Евгений Никитенко.

В войсках "Балкан", по данным РИА "Новости", будут испытывать не менее года. Гранатомет проверят в различных климатических условиях, в грязи и пыли, в дождь и снег, на тактических учениях с боевой стрельбой. Кроме того, можно не сомневаться, что партия гранатометов АГС-40 поступит в районы ведения боевых действий. В случае успешного завершения испытаний гранатомет поступит на вооружение частей и подразделений Сухопутных войск ВС РФ.

Михаил Ходаренок