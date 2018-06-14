Рогозин анонсировал начало в июле строительства второй очереди космодрома Восточный
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Космодром Восточный.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Строительство второй очереди космодрома Восточный начнется в середине лета, заявил на совещании в Москве глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"В июле начинаем с лопатами выходить на новый котлован - строительство второй очереди под ракету-носитель "Ангара", - сказал он.
При этом Д.Рогозин предложил назвать одну из улиц в городе Циалковский вблизи космодрома именем первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.
"Считайте решение принято", - сказал он, обращаясь к В.Терешковой.
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14.06.2018
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