Рогозин анонсировал начало в июле строительства второй очереди космодрома Восточный



Космодром Восточный.

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Космодром Восточный.Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Строительство второй очереди космодрома Восточный начнется в середине лета, заявил на совещании в Москве глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В июле начинаем с лопатами выходить на новый котлован - строительство второй очереди под ракету-носитель "Ангара", - сказал он.

При этом Д.Рогозин предложил назвать одну из улиц в городе Циалковский вблизи космодрома именем первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

"Считайте решение принято", - сказал он, обращаясь к В.Терешковой.