Команды из более чем 30 стран примут участие в "АрМИ-2018" - Минобороны РФ



Военнослужащие на церемонии открытия Армейских международных игр АрМИ-2017 в Московской области.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Военнослужащие на церемонии открытия Армейских международных игр АрМИ-2017 в Московской области.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Чебаркуль. 14 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Около 175 команд из 32 стран примут участие в Армейских международных играх, которые пройдут на территории семи государств, сообщил в четверг журналистам по итогам заседания Координационного комитета по вопросам полевой выучки при Совете министров обороны государств СНГ начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев.

"Данное мероприятие (Армейские международные игры) уже на протяжении четырех лет является плановым. Уверен, что национальные команды наших оборонных ведомств и в следующем году примут активное участие в этом мероприятии. В настоящее время для участия в "АрМИ" заявлены около 175 команд от 32 государств, направят своих наблюдателей 13 стран", - сказал И.Бувальцев.

По его словам, в этом году Игры пройдут на территории семи государств: России, Китая, Казахстана, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Ирана.

"Игры помогают общению между военными, военно-техническому сотрудничеству и поднимают роль и престиж Вооруженных сил всех государств", - подчеркнул И.Бувальцев.

Генерал подчеркнул, что на заседании обсуждались вопросы создания Международной ассоциации армейских игр.

"АрМИ-2018" пройдут с 29 июля по 11 августа.

В прошлом году Армейские международные игры прошли на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Всего в "АрМИ-2017" приняли участие свыше 150 команд из 28 стран, представлявших Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку. Тогда Россия заняла первое место в неофициальном зачете игр.