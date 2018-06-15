Силуанов говорит о планах корректировки стажа выслуги лет для военнослужащих



Министр обороны России Сергей Шойгу и министр финансов России Антон Силуанов.

Источник: government.ru Министр обороны России Сергей Шойгу и министр финансов России Антон Силуанов.Источник: government.ru

Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Срок выслуги для выхода на пенсию военнослужащих должен быть скорректирован, этот вопрос обсуждается с Минобороны, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы говорили о том, что сегодня есть стаж выслуги для получения права выхода на пенсию военнослужащих. Мы считаем, что этот стаж также должен быть скорректирован. Такие проработки у нас есть с министерством обороны, это будет одним из элементов наших предложений", - сказал А.Силуанов на пресс-конференции в четверг.

Со своей стороны вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в данный момент эта тема не учитывается в пакете предложений по повышению пенсионного возраста, который подготовлен правительством. "Все остается, как есть, - пока", - сказала Т.Голикова.