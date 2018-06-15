Силуанов говорит о планах корректировки стажа выслуги лет для военнослужащих
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Министр обороны России Сергей Шойгу и министр финансов России Антон Силуанов.
Источник: government.ru
Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Срок выслуги для выхода на пенсию военнослужащих должен быть скорректирован, этот вопрос обсуждается с Минобороны, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы говорили о том, что сегодня есть стаж выслуги для получения права выхода на пенсию военнослужащих. Мы считаем, что этот стаж также должен быть скорректирован. Такие проработки у нас есть с министерством обороны, это будет одним из элементов наших предложений", - сказал А.Силуанов на пресс-конференции в четверг.
Со своей стороны вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в данный момент эта тема не учитывается в пакете предложений по повышению пенсионного возраста, который подготовлен правительством. "Все остается, как есть, - пока", - сказала Т.Голикова.
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14.06.2018
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aleks55
713
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№1
15.06.2018 21:56
Ух ты и ах ты все мы космонавты. А он не думает, что военным пенсионерам уже давно платят только половину их честно заслуженных пенсий, ну за исключением особо ценных. и правительство давно плевать хотело на все обещания и законы, по отношению к ним.
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