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Три российские подлодки вошли в рейтинг самых опасных субмарин мира

15.06.2018 РИА Новости 1058 0
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Подводная лодка проекта Ясень-М.
Подводная лодка проекта Ясень-М.
Источник: © Фото : СЕВМАШ

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Американский журнал The National Interest составил рейтинг самых смертоносных подводных лодок в мире.

Издание включило в список субмарины, которые либо уже стоят на вооружении, либо в скором времени поступят в эксплуатацию. В пятерку, составленную американскими экспертами, попали три российские модели.

По мнению авторов статьи, стратегические атомоходы с ядерными ракетами, вошедшие в рейтинг, - "самое смертоносное оружие, которое когда-либо изобретало человечество".

Одним из фаворитов журнала стала АПЛ четвертого поколения проекта 955 "Борей". Подлодка вооружена 16 баллистическими ракетами "Булава", каждая из которых несет до десяти ядерных боеголовок с дальностью поражения до восьми тысяч километров. В материале отмечается, что благодаря использованию специального водометного движителя эта субмарина стала самой тихой среди российских АПЛ.

The National Interest также включил в рейтинг атомную подлодку проекта 667БДРМ "Дельфин". Сегодня эти субмарины составляют основу российского стратегического флота, пишет издание. "Дельфин" вооружен 16 жидкостными трехступенчатыми ракетами "Синева". Эта ракета несет от четырех до восьми боеголовок. "Дельфин" способен вести круговой огонь в любом направлении, отмечается в статье.

"Субмарина также может запускать свои баллистические ракеты с глубины 55 метров при скорости в шесть-семь узлов (11-13 километров в час. - Прим. ред.)", - пишет The National Interest.

Третьей российской подлодкой, вошедшей в топ-5 издания, стала многоцелевая АПЛ проекта 885 "Ясень", оснащенная 32 крылатыми ракетами "Калибр". Они способны нести ядерные боеголовки на расстояние до 2500 километров. Как пишет издание, подлодки проекта "Ясень" "быстрые, чрезвычайно тихие и обладают крайне мощными датчиками".

В пятерку рейтинга также вошли американские субмарины класса "Огайо" и "Колумбия".
14.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Колумбия
Россия
США
Продукция
Булава-30
РСМ-54
Проекты
667
667БДРМ Дельфин
885 Ясень
955 Борей
Ohio
Калибр КР
Ядерный щит

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