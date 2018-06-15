В Индии рассказали о последнем "гвозде в гробу" для Су-57
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Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Т-50 на МАКС-2017.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
Организация оборонных исследований и разработок Министерства обороны Индии отказалась от проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения, поскольку Россия не располагает какими-либо уникальными технологиями, которых нет у Индии, сообщает The Economic Times.
Издание пишет, что "гвоздь в гроб" проекта ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) забила Организация оборонных исследований и разработок, в которой заявили, что владеют всеми уникальными технологиями, необходимыми для создания истребителя пятого поколения, либо находятся в процессе их разработки.
В апреле Janes сообщало о выходе Индии из FGFA. Причиной сворачивания 11-летней программы ВВС Индии называют непреодолимые расхождения в технологических и финансовых вопросах.
Программа FGFA стартовала в 2007 году, ее основными подрядчиками стали "Сухой" с российской стороны и Hindustan Aeronautics — с индийской. Страны договорились о создании истребителя пятого поколения на базе российского Су-57. В рамках первого этапа программы стоимостью 295 миллионов долларов был разработан дизайн индийского истребителя, но далее проект FGFA не продвинулся из-за множества разногласий, возникших между сторонами.
Россия рассматривала партнерство с Индией по созданию истребителя пятого поколения в качестве основного источника финансирования серийного выпуска Су-57.
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14.06.2018
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liv444
157
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№1
15.06.2018 12:27
Смешная Новость.
От начала и до конца.
Цитата, q
Организация оборонных исследований и разработок, в которой заявили, что владеют всеми уникальными технологиями, необходимыми для создания истребителя пятого поколения, либо находятся в процессе их разработки.
Я вот никак понять не могу (типа), какие "технологии есть у этой индийской "компашке"?
Те которые пименены при разработке легкого Теджас?
С двиглом от америкашек?
Цитата, q
В рамках первого этапа программы стоимостью 295 миллионов долларов был разработан дизайн индийского истребителя ...
Т.е., по "мысли" автора этого БРЕДА, на первом этапе Россия взяла Деньги у индусов и честно их отработала.
А вот дальше Россия собиралась тех индусов "кинуть".
Взять деньги, и на них начать ... серийный выпуск Су-57.
Следовательно сейчас, когда индусы не дадут России денег на последующие этапы ФГФА ...
Россия НЕ сможет начать серийный выпуск Су-57.
Мля-я-я! "Как страшно жить!" и "Экономика России порвана в клочья!".
аФФтАр "ДБ" или как?
А индусов откровенно развели,. Как банальных "лохов".
ну это такое дело ... Сами себе Злые Буратины!
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visitor3311
148
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№2
15.06.2018 12:57
Ну, сколько можно перепечатывать этот бред.От издания к изданию,без всякой мысли в голове просто тупо перепечатывают эту галиматью.
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Jafdet
284
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№3
15.06.2018 18:29
Пора трясти олигархов! Даёшь деньгу на выпуск СУ-57!
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