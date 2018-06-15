В Индии рассказали о последнем "гвозде в гробу" для Су-57



Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Т-50 на МАКС-2017.

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Т-50 на МАКС-2017.Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

Организация оборонных исследований и разработок Министерства обороны Индии отказалась от проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения, поскольку Россия не располагает какими-либо уникальными технологиями, которых нет у Индии, сообщает The Economic Times.

Издание пишет, что "гвоздь в гроб" проекта ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) забила Организация оборонных исследований и разработок, в которой заявили, что владеют всеми уникальными технологиями, необходимыми для создания истребителя пятого поколения, либо находятся в процессе их разработки.

В апреле Janes сообщало о выходе Индии из FGFA. Причиной сворачивания 11-летней программы ВВС Индии называют непреодолимые расхождения в технологических и финансовых вопросах.

Программа FGFA стартовала в 2007 году, ее основными подрядчиками стали "Сухой" с российской стороны и Hindustan Aeronautics — с индийской. Страны договорились о создании истребителя пятого поколения на базе российского Су-57. В рамках первого этапа программы стоимостью 295 миллионов долларов был разработан дизайн индийского истребителя, но далее проект FGFA не продвинулся из-за множества разногласий, возникших между сторонами.

Россия рассматривала партнерство с Индией по созданию истребителя пятого поколения в качестве основного источника финансирования серийного выпуска Су-57.