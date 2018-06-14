Во 2-й армии начали готовить войсковых разведчиков с учётом сирийского опыта



Войсковая разведка на военных учениях.

Источник: ЦВО Войсковая разведка на военных учениях.Источник: ЦВО

Во 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа начали готовить войсковых разведчиков с учётом сирийского опыта.

Боевая подготовка по новой методике началась на Тоцком полигоне в Оренбургской области и продлится до 4 июля, в ней принимают участие около 400 разведчиков. Основной задачей практических действий является адаптация военнослужащих к условиям глобального применения в военных конфликтах цифровых технологий. Они учатся скрываться от приборов дистанционного зондирования и средств спутникового мониторинга, противодействовать геопространственной разведке, использовать персональные цифровые средства и беспилотники, эффективно проводить сбор, анализ и оценку информации методом краудсорсинга.

Ранее командующий 2-й общевойсковой армией генерал-майор Рустам Мурадов в ходе сборов с руководящим составом воинских частей и соединений высказал необходимость проведения учений с отработкой различных тактических приемов и методов управления, основанные на опыте боевых действий в Сирийской Арабской Республике.