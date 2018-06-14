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Во 2-й армии начали готовить войсковых разведчиков с учётом сирийского опыта

14.06.2018 Центральный военный округ 192 0
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Войсковая разведка
Войсковая разведка на военных учениях.
Источник: ЦВО

Во 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа начали готовить войсковых разведчиков с учётом сирийского опыта.


Боевая подготовка по новой методике началась на Тоцком полигоне в Оренбургской области и продлится до 4 июля, в ней принимают участие около 400 разведчиков. Основной задачей практических действий является адаптация военнослужащих к условиям глобального применения в военных конфликтах цифровых технологий. Они учатся скрываться от приборов дистанционного зондирования и средств спутникового мониторинга, противодействовать геопространственной разведке, использовать персональные цифровые средства и беспилотники, эффективно проводить сбор, анализ и оценку информации методом краудсорсинга.


Ранее командующий 2-й общевойсковой армией генерал-майор Рустам Мурадов в ходе сборов с руководящим составом воинских частей и соединений высказал необходимость проведения учений с отработкой различных тактических приемов и методов управления, основанные на опыте боевых действий в Сирийской Арабской Республике.
14.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
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Страны
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения

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