Во 2-й армии начали готовить войсковых разведчиков с учётом сирийского опыта
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Войсковая разведка на военных учениях.
Источник: ЦВО
Во 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа начали готовить войсковых разведчиков с учётом сирийского опыта.
Боевая подготовка по новой методике началась на Тоцком полигоне в Оренбургской области и продлится до 4 июля, в ней принимают участие около 400 разведчиков. Основной задачей практических действий является адаптация военнослужащих к условиям глобального применения в военных конфликтах цифровых технологий. Они учатся скрываться от приборов дистанционного зондирования и средств спутникового мониторинга, противодействовать геопространственной разведке, использовать персональные цифровые средства и беспилотники, эффективно проводить сбор, анализ и оценку информации методом краудсорсинга.
Ранее командующий 2-й общевойсковой армией генерал-майор Рустам Мурадов в ходе сборов с руководящим составом воинских частей и соединений высказал необходимость проведения учений с отработкой различных тактических приемов и методов управления, основанные на опыте боевых действий в Сирийской Арабской Республике.
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14.06.2018
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