Эрдоган нацелен на долгосрочное военно-техническое сотрудничество с Россией
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Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник: Murad Sezer/Reuters
ЦАМТО, 14 июня. Предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о совместном производстве ЗРС С-500 "Прометей" носит политический характер и говорит о его приверженности к долгосрочному военно-техническому сотрудничеству с Россией.
Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.
Ранее агентство Anadolu сообщило о том, что Р.Эрдоган предложил России совместно производить новые ЗРС С-500.
"Разумеется, это чисто политическое заявление. В России С-500 только разрабатывается и находится на этапе испытаний отдельных элементов этой системы. Поэтому с практической точки зрения очевидно, что говорить о том, что Россия и Турция будут совместно производить С-500, сегодня нереально. Нет не только экспортной версии С-500, нет даже версии в готовом облике для Вооруженных сил России", – сказал "РИА Новости" И.Коротченко.
По его словам, Р.Эрдоган делает такие заявления, чтобы усилить свою политическую позицию и показать степень неприятия давления со стороны США и НАТО, направленного на то, чтобы заставить Турцию отказаться от ранее подписанного контракта на поставку российских систем С-400. Кроме того, анонсируя саму такую возможность, он говорит о том, что связывает с Россией свои долгосрочные ожидания в области развития военно-технического сотрудничества.
"Надо полагать, Р.Эрдоган также понимает технологические риски закупок американских систем ПВО "Пэтриот" PAС-3. В частности то, что американцы для экспортных версий своих систем ПВО внедряют туда программные и аппаратные закладки, которые в любой момент, если вдруг отношения Турции и США испортятся, либо по какой-то еще причине, могут быть активированы, что обнулит турецкий потенциал ПВО/ПРО", – заключил И.Коротченко.
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14.06.2018
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