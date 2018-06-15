Новый российский танк "Терминатор" может превзойти самое смертоносное оружие Америки
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Т-72 (БМПТ) "Терминатор" на выставке приуроченной к празднованию Дня Танкиста.
Источник: © РИА Новости, Сергей Мамонтов
Россия разрабатывает боевую машину поддержки танков третьего поколения БМПТ-72 "Терминатор".
Как сообщают российские СМИ, эта машина, предназначенная для поддержки танков и пехоты, сможет также сбивать беспилотники.
"Новая машина сможет работать по всем типам целей: воздушным, наземным, живой и неживой силе противника", - рассказал агентству "Спутник Ньюс" директор государственной компании по производству вооружения "Ростех" Сергей Абрамов.
Среди изменений - "боеприпасы "земля-воздух" с изменяемой траекторией, которые позволят "Терминатору-3" сбивать беспилотные летательные аппараты, а также главная пушка большего калибра. Об этом "Спутник Ньюс" рассказал другой представитель военно-промышленного комплекса. По словам Абрамова, благодаря развитию автоматизации экипаж можно будет сократить с пяти до трех человек.
44-тонная БМПТ-72 хоть и использует шасси танка Т-72, но технически не является основным боевым танком, как Т-72 или американский М-1 "Абрамс". Вместо большой пушки "Терминатор" имеет две 30-мм автоматические пушки, два автоматических гранатомета, четыре противотанковых ракеты "Атака" и крупнокалиберный пулемет. Это машина боевой поддержки, которая имеет мощную броню и предназначена для оказания поддержки танкам и пехоте, особенно в условиях городской местности, где могут пригодиться ее скорострельные пушки и гранатометы.
Модель "Терминатор-2" уже состоит на вооружении российской армии и армии Казахстана, и используется в Сирии. Согласно имеющейся информации, в этом году Алжир должен получить 300 новых машин этого типа. "С учетом опыта боевого применения "Терминатора" сейчас мы думаем над обликом новой модификации этой машины", - сказал Абрамов. Что касается названия "Терминатор-3", то, по словам Абрамова, оно может измениться в зависимости от того, какое решение примут российские военные.
Машина БМПТ-72 была задумана в 1990-х годах на основе боевого опыта, полученного в Афганистане и Чечне, где боевики уничтожили большое количество российских бронированных машин из гранатометов и противотанковых ракетных комплексов. Оснастив тяжелую бронированную машину скорострельным оружием меньшего калибра для борьбы с пехотой, а также переносным противотанковым оружием, конструкторы решили дать возможность обычным танкам вести охоту из своих тяжелых орудий на более крупную дичь.
Но если превратить "Терминатор" в платформу для борьбы с дронами, это вызовет немало вопросов. Где можно разместить оружие для борьбы с беспилотниками (и что это будет - пушки или ракеты?), ведь на этой машине и так установлено девять разных систем вооружений? Где установить радиолокационную станцию? Если РЛС не будет, то "Терминатор" сможет бороться лишь с маломерными дронами на расстоянии прямой видимости.
Надо сказать, что такие бронированные машины двойного назначения не новы. Счетверенная автоматическая пушка легендарной советской ЗСУ-23-4 оказалась чрезвычайно эффективной в борьбе с наземными целями (как и американская M42 "Дастер" во Вьетнаме). Но как установить на "Терминаторе-3" пушку, гранатометы, пулеметы, противотанковые ракеты, да еще и оружие для борьбы с беспилотниками? Это слишком много для одной машины, да и экипаж с этим оружием не справится.
А что касается самой концепции боевой машины поддержки танков, то ее целесообразность пока не доказана. Россия утверждает, что "Терминатор-2" хорошо показал себя в Сирии, хотя это очень ограниченная демонстрация. Вообще-то боевые машины поддержки танков применялись во Второй мировой войне. Британцы оснастили танки А15 "Крусейдер" трехдюймовой гаубицей, а американцы поставили на свои М4 "Шерман" гаубицы калибра 105 мм.
Но хотя эти машины имеют мощную броню и прочие специальные возможности, особенно в борьбе с пехотой и другими слабо бронированными целями, у них есть немало недостатков. Такие машины имеют большой вес, сложны в управлении и требуют интенсивного обслуживания и ремонта. Предположительно, БМПТ-72 на поле боя будет обладать большей живучестью по сравнению с легкими машинами, но ее надо чаще обслуживать. Надо сказать, что первые "Терминаторы" были сконструированы на базе танка Т-90, но российские военные их забраковали, потому что этот танк слишком сложен для возложенных на БМПТ задач.
В сухопутных войсках США принята на вооружение версия колесной бронированной машины "Страйкер" для ПВО. Задумайтесь над теми сложностями, с которыми столкнулись бы конструкторы, если бы такая или противотанковая машина создавалась на шасси М1 "Абрамс".
Название "Терминатор" очень крутое, но пока неясно, насколько хорошей затеей окажется эта БМПТ-72.
Майкл Пек (Michael Peck)
The National Interest, США
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14.06.2018
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forumow
4868
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№1
15.06.2018 10:33
Ранее писали про совсем другой "Терминатор-3".
https://vpk.name/news/168788_terminator3_na_shassi_armatyi_poluchit_dve_57millimetrovyie_pushki.html
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Геннадий Гущин
430
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№2
15.06.2018 15:14
Цитата, forumow сообщ. №1
Ранее писали про совсем другой "Терминатор-3".Просто Майкл Пек перепутал БМПТ, которая "Рамка-99", с БМПТ-72, а БМПТ-72 с БМПТ-3.
А сравнение БМПТ с новой модификацией Avenger – Stryker MSL, совмещающей функции ЗРК ближнего рубежа и ПТРК, которая, по своей сути, является новой реинкарнацией ЗРК Chaparral, говорит о непонимании автором назначения БМПТ.
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DEMiURG
103
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№3
15.06.2018 18:36
Счетверенная автоматическая пушка легендарной советской ЗСУ-23-4 оказалась чрезвычайно эффективной в борьбе с наземными целями (как и американская M42 "Дастер" во Вьетнаме).
Против папуасов. Не в арабо-израильских, ни в ирано-иракской, ни в конфликтах Индии и Пакистана даже не было попыток использования ЗСУ на передовой.
Вообще-то боевые машины поддержки танков применялись во Второй мировой войне. Британцы оснастили танки А15 "Крусейдер" трехдюймовой гаубицей, а американцы поставили на свои М4 "Шерман" гаубицы калибра 105 мм.
Автор подменяет мягкое и теплое. Эти машины поддерживали пехоту а не танки.
Машина БМПТ-72 была задумана в 1990-х годах на основе боевого опыта, полученного в Афганистане и Чечне, где боевики уничтожили большое количество российских бронированных машин из гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.
Потому что возвышения танковых стволов не хватало.
А вот вывод, несмотря на национальный интерес правильный. В нынешнем виде эта машина нужна не армии, а МВД.
Сегодня на работе ради интереса разглядывал зарубежные БМП. Все как на подбор, в стоке около 25 тонн, еще 5-7 тонн набирают навесами. Пушка на современных от 35мм, либо бикалиберная. Вся планета посылает в пеший эротический тур плавучесть требуя защищенности для пехоты. Две такие БМП несомненно полезнее чем БМП 1 или 2 (с любым модулем) + БМПТ.
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Геннадий Гущин
430
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№4
15.06.2018 18:54
А вот вывод, несмотря на национальный интерес правильный. В нынешнем виде эта машина нужна не армии, а МВД.БМПТ в нынешней конфигурации не нужны армии, а МВД и подавно.
Пушка на современных от 35мм, либо бикалиберная.Как раз, на большинстве западных БМП и БТРов всё ещё стоят 30-мм пушки. Но тенденция на повышение калибра до 35–40 мм идёт.
Вся планета посылает в пеший эротический тур плавучесть требуя защищенности для пехоты.Современные материалы позволяют обеспечить плавучесть техники с массой до 25 тонн. То есть, как раз, многие западные БТРы и БМП можно сделать плавающими без дополнительного бронирования.
Две такие БМП несомненно полезнее чем БМП 1 или 2 (с любым модулем) + БМПТ.Уровень защиты не сопоставим. Это две тяжёлых БМП на танковом шасси могут перекрыть возможности одной БМПТ по огневой мощи с сохранением десантных отсеков. А БМП среднего класса даже утяжелённые до 40 тонн, не смотря на любой обвес, как не могли держать танковый ОБПС в лоб, так и не могут.
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DEMiURG
103
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№5
16.06.2018 07:10
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №4
А БМП среднего класса даже утяжелённые до 40 тонн, не смотря на любой обвес, как не могли держать танковый ОБПС в лоб, так и не могут.
БМП не нужно "держать" 120-125мм ОБПС лбом. Гораздо важнее чтобы после пробития вся энергия снаряда рассеялась в баках и двигателе размещенных спереди, не причинив вреда десанту и экипажу. Если мечтать с запасом, стойкость лба от 45-50мм кинетики достаточна. А с танками должны воевать либо танки, либо артиллерия, либо ПТРК всех мастей.
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Hazzard
7721
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№6
16.06.2018 10:46
Сегодня на работе ради интереса разглядывал зарубежные БМП. Все как на подбор, в стоке около 25 тонн, еще 5-7 тонн набирают навесами. Пушка на современных от 35мм, либо бикалиберная. Вся планета посылает в пеший эротический тур плавучесть требуя защищенности для пехоты.
...и стоят они дороже ОБТ, при этом имея худшую защищенность и огневую мощь.
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