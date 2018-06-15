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Новый российский танк "Терминатор" может превзойти самое смертоносное оружие Америки

15.06.2018 ИноСМИ 1285 6
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Т-72 (БМПТ) "Терминатор" на выставке приуроченной к празднованию Дня Танкиста
Т-72 (БМПТ) "Терминатор" на выставке приуроченной к празднованию Дня Танкиста.
Источник: © РИА Новости, Сергей Мамонтов

Россия разрабатывает боевую машину поддержки танков третьего поколения БМПТ-72 "Терминатор".

Как сообщают российские СМИ, эта машина, предназначенная для поддержки танков и пехоты, сможет также сбивать беспилотники.

"Новая машина сможет работать по всем типам целей: воздушным, наземным, живой и неживой силе противника", - рассказал агентству "Спутник Ньюс" директор государственной компании по производству вооружения "Ростех" Сергей Абрамов.

Среди изменений - "боеприпасы "земля-воздух" с изменяемой траекторией, которые позволят "Терминатору-3" сбивать беспилотные летательные аппараты, а также главная пушка большего калибра. Об этом "Спутник Ньюс" рассказал другой представитель военно-промышленного комплекса. По словам Абрамова, благодаря развитию автоматизации экипаж можно будет сократить с пяти до трех человек.

44-тонная БМПТ-72 хоть и использует шасси танка Т-72, но технически не является основным боевым танком, как Т-72 или американский М-1 "Абрамс". Вместо большой пушки "Терминатор" имеет две 30-мм автоматические пушки, два автоматических гранатомета, четыре противотанковых ракеты "Атака" и крупнокалиберный пулемет. Это машина боевой поддержки, которая имеет мощную броню и предназначена для оказания поддержки танкам и пехоте, особенно в условиях городской местности, где могут пригодиться ее скорострельные пушки и гранатометы.

Модель "Терминатор-2" уже состоит на вооружении российской армии и армии Казахстана, и используется в Сирии. Согласно имеющейся информации, в этом году Алжир должен получить 300 новых машин этого типа. "С учетом опыта боевого применения "Терминатора" сейчас мы думаем над обликом новой модификации этой машины", - сказал Абрамов. Что касается названия "Терминатор-3", то, по словам Абрамова, оно может измениться в зависимости от того, какое решение примут российские военные.

Машина БМПТ-72 была задумана в 1990-х годах на основе боевого опыта, полученного в Афганистане и Чечне, где боевики уничтожили большое количество российских бронированных машин из гранатометов и противотанковых ракетных комплексов. Оснастив тяжелую бронированную машину скорострельным оружием меньшего калибра для борьбы с пехотой, а также переносным противотанковым оружием, конструкторы решили дать возможность обычным танкам вести охоту из своих тяжелых орудий на более крупную дичь.

Но если превратить "Терминатор" в платформу для борьбы с дронами, это вызовет немало вопросов. Где можно разместить оружие для борьбы с беспилотниками (и что это будет - пушки или ракеты?), ведь на этой машине и так установлено девять разных систем вооружений? Где установить радиолокационную станцию? Если РЛС не будет, то "Терминатор" сможет бороться лишь с маломерными дронами на расстоянии прямой видимости.

Надо сказать, что такие бронированные машины двойного назначения не новы. Счетверенная автоматическая пушка легендарной советской ЗСУ-23-4 оказалась чрезвычайно эффективной в борьбе с наземными целями (как и американская M42 "Дастер" во Вьетнаме). Но как установить на "Терминаторе-3" пушку, гранатометы, пулеметы, противотанковые ракеты, да еще и оружие для борьбы с беспилотниками? Это слишком много для одной машины, да и экипаж с этим оружием не справится.

А что касается самой концепции боевой машины поддержки танков, то ее целесообразность пока не доказана. Россия утверждает, что "Терминатор-2" хорошо показал себя в Сирии, хотя это очень ограниченная демонстрация. Вообще-то боевые машины поддержки танков применялись во Второй мировой войне. Британцы оснастили танки А15 "Крусейдер" трехдюймовой гаубицей, а американцы поставили на свои М4 "Шерман" гаубицы калибра 105 мм.

Но хотя эти машины имеют мощную броню и прочие специальные возможности, особенно в борьбе с пехотой и другими слабо бронированными целями, у них есть немало недостатков. Такие машины имеют большой вес, сложны в управлении и требуют интенсивного обслуживания и ремонта. Предположительно, БМПТ-72 на поле боя будет обладать большей живучестью по сравнению с легкими машинами, но ее надо чаще обслуживать. Надо сказать, что первые "Терминаторы" были сконструированы на базе танка Т-90, но российские военные их забраковали, потому что этот танк слишком сложен для возложенных на БМПТ задач.

В сухопутных войсках США принята на вооружение версия колесной бронированной машины "Страйкер" для ПВО. Задумайтесь над теми сложностями, с которыми столкнулись бы конструкторы, если бы такая или противотанковая машина создавалась на шасси М1 "Абрамс".

Название "Терминатор" очень крутое, но пока неясно, насколько хорошей затеей окажется эта БМПТ-72.


Майкл Пек (Michael Peck)

The National Interest, США
14.06.2018
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принадлежат ИноСМИ
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в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Афганистан
Вьетнам
Казахстан
Россия
Сирия
США
Продукция
M1 Abrams
Stryker
Атака
БМПТ Рамка-99
Т-72
Т-90 "Владимир"
Терминатор-2
Шилка
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА

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  • Комментарии
Комментариев 6, отображено с 1 по 6
RU
forumow
4868
№1
15.06.2018 10:33
Ранее писали про совсем другой "Терминатор-3".

https://vpk.name/news/168788_terminator3_na_shassi_armatyi_poluchit_dve_57millimetrovyie_pushki.html
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RU
Геннадий Гущин
430
№2
15.06.2018 15:14
Цитата, forumow сообщ. №1
Ранее писали про совсем другой "Терминатор-3".
Просто Майкл Пек перепутал БМПТ, которая "Рамка-99", с БМПТ-72, а БМПТ-72 с БМПТ-3.
А сравнение БМПТ с новой модификацией Avenger – Stryker MSL, совмещающей функции ЗРК ближнего рубежа и ПТРК, которая, по своей сути, является новой реинкарнацией ЗРК Chaparral, говорит о непонимании автором назначения БМПТ.
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RU
DEMiURG
103
№3
15.06.2018 18:36
Счетверенная автоматическая пушка легендарной советской ЗСУ-23-4 оказалась чрезвычайно эффективной в борьбе с наземными целями (как и американская M42 "Дастер" во Вьетнаме).

Против папуасов.  Не в арабо-израильских, ни в ирано-иракской, ни в конфликтах Индии и Пакистана даже не было попыток использования ЗСУ на передовой.  


Вообще-то боевые машины поддержки танков применялись во Второй мировой войне. Британцы оснастили танки А15 "Крусейдер" трехдюймовой гаубицей, а американцы поставили на свои М4 "Шерман" гаубицы калибра 105 мм.

Автор подменяет мягкое и теплое. Эти машины поддерживали пехоту а не танки.

Машина БМПТ-72 была задумана в 1990-х годах на основе боевого опыта, полученного в Афганистане и Чечне, где боевики уничтожили большое количество российских бронированных машин из гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.

Потому что возвышения танковых стволов не хватало.

А вот вывод,  несмотря на национальный интерес правильный.    В нынешнем виде эта машина нужна не армии, а МВД.    

Сегодня на работе ради интереса  разглядывал зарубежные БМП.   Все как на подбор, в стоке около 25 тонн,  еще 5-7 тонн набирают навесами.  Пушка на современных от 35мм, либо бикалиберная.   Вся планета посылает в пеший эротический тур плавучесть   требуя защищенности для пехоты.   Две такие БМП  несомненно полезнее чем БМП 1 или 2 (с любым модулем) +  БМПТ.
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RU
Геннадий Гущин
430
№4
15.06.2018 18:54
Цитата, DEMiURG сообщ. №3
А вот вывод,  несмотря на национальный интерес правильный.    В нынешнем виде эта машина нужна не армии, а МВД. 
БМПТ в нынешней конфигурации не нужны армии, а МВД и подавно.

Цитата, DEMiURG сообщ. №3
Пушка на современных от 35мм, либо бикалиберная.
Как раз, на большинстве западных БМП и БТРов всё ещё стоят 30-мм пушки. Но тенденция на повышение калибра до 35–40 мм идёт.

Цитата, DEMiURG сообщ. №3
Вся планета посылает в пеший эротический тур плавучесть   требуя защищенности для пехоты.
Современные материалы позволяют обеспечить плавучесть техники с массой до 25 тонн. То есть, как раз, многие западные БТРы и БМП можно сделать плавающими без дополнительного бронирования.

Цитата, DEMiURG сообщ. №3
Две такие БМП  несомненно полезнее чем БМП 1 или 2 (с любым модулем) +  БМПТ.
Уровень защиты не сопоставим. Это две тяжёлых БМП на танковом шасси могут перекрыть возможности одной БМПТ по огневой мощи с сохранением десантных отсеков. А БМП среднего класса даже утяжелённые до 40 тонн, не смотря на любой обвес, как не могли держать танковый ОБПС в лоб, так и не могут.
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RU
DEMiURG
103
№5
16.06.2018 07:10
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №4
А БМП среднего класса даже утяжелённые до 40 тонн, не смотря на любой обвес, как не могли держать танковый ОБПС в лоб, так и не могут.

БМП  не нужно "держать" 120-125мм ОБПС лбом.   Гораздо важнее чтобы после пробития вся энергия снаряда рассеялась в баках и двигателе размещенных спереди, не причинив вреда десанту и экипажу.    Если мечтать с запасом,   стойкость лба от 45-50мм   кинетики  достаточна.   А с танками должны воевать либо танки, либо  артиллерия, либо ПТРК всех мастей.
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RU
Hazzard
7721
№6
16.06.2018 10:46
Цитата, DEMiURG сообщ. №3
Сегодня на работе ради интереса  разглядывал зарубежные БМП.   Все как на подбор, в стоке около 25 тонн,  еще 5-7 тонн набирают навесами.  Пушка на современных от 35мм, либо бикалиберная.   Вся планета посылает в пеший эротический тур плавучесть   требуя защищенности для пехоты.

...и стоят они дороже ОБТ, при этом имея худшую защищенность и огневую мощь.
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