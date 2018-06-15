Новый российский танк "Терминатор" может превзойти самое смертоносное оружие Америки



Т-72 (БМПТ) "Терминатор" на выставке приуроченной к празднованию Дня Танкиста.

Источник: © РИА Новости, Сергей Мамонтов Т-72 (БМПТ) "Терминатор" на выставке приуроченной к празднованию Дня Танкиста.Источник: © РИА Новости, Сергей Мамонтов

Россия разрабатывает боевую машину поддержки танков третьего поколения БМПТ-72 "Терминатор".

Как сообщают российские СМИ, эта машина, предназначенная для поддержки танков и пехоты, сможет также сбивать беспилотники.

"Новая машина сможет работать по всем типам целей: воздушным, наземным, живой и неживой силе противника", - рассказал агентству "Спутник Ньюс" директор государственной компании по производству вооружения "Ростех" Сергей Абрамов.

Среди изменений - "боеприпасы "земля-воздух" с изменяемой траекторией, которые позволят "Терминатору-3" сбивать беспилотные летательные аппараты, а также главная пушка большего калибра. Об этом "Спутник Ньюс" рассказал другой представитель военно-промышленного комплекса. По словам Абрамова, благодаря развитию автоматизации экипаж можно будет сократить с пяти до трех человек.

44-тонная БМПТ-72 хоть и использует шасси танка Т-72, но технически не является основным боевым танком, как Т-72 или американский М-1 "Абрамс". Вместо большой пушки "Терминатор" имеет две 30-мм автоматические пушки, два автоматических гранатомета, четыре противотанковых ракеты "Атака" и крупнокалиберный пулемет. Это машина боевой поддержки, которая имеет мощную броню и предназначена для оказания поддержки танкам и пехоте, особенно в условиях городской местности, где могут пригодиться ее скорострельные пушки и гранатометы.

Модель "Терминатор-2" уже состоит на вооружении российской армии и армии Казахстана, и используется в Сирии. Согласно имеющейся информации, в этом году Алжир должен получить 300 новых машин этого типа. "С учетом опыта боевого применения "Терминатора" сейчас мы думаем над обликом новой модификации этой машины", - сказал Абрамов. Что касается названия "Терминатор-3", то, по словам Абрамова, оно может измениться в зависимости от того, какое решение примут российские военные.

Машина БМПТ-72 была задумана в 1990-х годах на основе боевого опыта, полученного в Афганистане и Чечне, где боевики уничтожили большое количество российских бронированных машин из гранатометов и противотанковых ракетных комплексов. Оснастив тяжелую бронированную машину скорострельным оружием меньшего калибра для борьбы с пехотой, а также переносным противотанковым оружием, конструкторы решили дать возможность обычным танкам вести охоту из своих тяжелых орудий на более крупную дичь.

Но если превратить "Терминатор" в платформу для борьбы с дронами, это вызовет немало вопросов. Где можно разместить оружие для борьбы с беспилотниками (и что это будет - пушки или ракеты?), ведь на этой машине и так установлено девять разных систем вооружений? Где установить радиолокационную станцию? Если РЛС не будет, то "Терминатор" сможет бороться лишь с маломерными дронами на расстоянии прямой видимости.

Надо сказать, что такие бронированные машины двойного назначения не новы. Счетверенная автоматическая пушка легендарной советской ЗСУ-23-4 оказалась чрезвычайно эффективной в борьбе с наземными целями (как и американская M42 "Дастер" во Вьетнаме). Но как установить на "Терминаторе-3" пушку, гранатометы, пулеметы, противотанковые ракеты, да еще и оружие для борьбы с беспилотниками? Это слишком много для одной машины, да и экипаж с этим оружием не справится.

А что касается самой концепции боевой машины поддержки танков, то ее целесообразность пока не доказана. Россия утверждает, что "Терминатор-2" хорошо показал себя в Сирии, хотя это очень ограниченная демонстрация. Вообще-то боевые машины поддержки танков применялись во Второй мировой войне. Британцы оснастили танки А15 "Крусейдер" трехдюймовой гаубицей, а американцы поставили на свои М4 "Шерман" гаубицы калибра 105 мм.

Но хотя эти машины имеют мощную броню и прочие специальные возможности, особенно в борьбе с пехотой и другими слабо бронированными целями, у них есть немало недостатков. Такие машины имеют большой вес, сложны в управлении и требуют интенсивного обслуживания и ремонта. Предположительно, БМПТ-72 на поле боя будет обладать большей живучестью по сравнению с легкими машинами, но ее надо чаще обслуживать. Надо сказать, что первые "Терминаторы" были сконструированы на базе танка Т-90, но российские военные их забраковали, потому что этот танк слишком сложен для возложенных на БМПТ задач.

В сухопутных войсках США принята на вооружение версия колесной бронированной машины "Страйкер" для ПВО. Задумайтесь над теми сложностями, с которыми столкнулись бы конструкторы, если бы такая или противотанковая машина создавалась на шасси М1 "Абрамс".

Название "Терминатор" очень крутое, но пока неясно, насколько хорошей затеей окажется эта БМПТ-72.

Майкл Пек (Michael Peck)

The National Interest, США