Турецкие ВВС должны получить первый F-35 через неделю. Конгресс США против

В конгрессе США обсуждают вопрос о том, "что делать с Эрдоганом", который упорно не желает отказываться от приобретения у России ЗРК С-400, а теперь ещё и предлагает Москве кооперацию по С-500. А пока в конгрессе ищут методы давления, в компании Lockheed Martin заявили о том, что уже 21 июня будет реализована программа первого самолёта 5-го поколения F-35 для ВВС Турции.

Из интервью пресс-секретаря американской компании порталу Defense News:

В программе F-35 традиционно проводится церемония закрепления каждого самолёта для США или международного заказчика. Церемония закрепления первого самолета F-35 за Турцией запланирована на 21 июня. Затем самолёт отправится на авиабазу Люк, штат Аризона, где турецкие летчики присоединятся к учебной команде F-35A.

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В то же время американские сенаторы на этой неделе готовятся проголосовать за меры, которые бы запретили передавать Турции право собственности на F-35. При этом рассматривается и вопрос по исключению Турции из программы F-35. В Вашингтоне опасаются того, что Россия через Турцию получит технологии американского истребителя пятого поколения и будет их использовать для создания собственных аналогов истребителей и для совершенствования зенитных ракетных комплексов.

В то же время в Пентагоне заявили, что понимают желание Анкары купить и F-35, и С-400.

Представитель департамента обороны Европы и НАТО Томас Гоффус:

Наше предпочтение заключается в том, чтобы они не приобретали у России С-400, но Турция – суверенная страна, и она рассматривает все возможности для повышения своей безопасности.