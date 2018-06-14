Как курсант Краснодарского ВВАУЛ сажал Л-39 в поле. Моделирование от СМИ
|
|
Самолет Л-39. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев
Газета "Взгляд" на своём канале в YouTube публикует видеоролик с компьютерным моделированием событий, произошедших 27 апреля этого года с учебным самолётом Л-39 в районе аэродрома Ханская (Республика Адыгея). Моделирование ситуации осуществлено, как сообщается, на основании расшифровки переговоров борта с "землёй". Напомним, что в тот день курсант Краснодарского ВВАУЛ сумел посадить самолёт после того, как в двигатель Л-39 попала птица.
Самолёт был посажен с убранным шасси в поле. При этом в экспертной среде сразу разгорелись споры на предмет того, почему курсант рисковал жизнью – по инструкции должен был катапультироваться. По неподтверждённой версии, на борту возникли проблемы с системой катапультирования, а потому решение о вынужденной посадке и было принято.
Минобороны подтверждает сведения о том, что через несколько секунд после взлёта в двигатель самолёта попала птица. Курсант 4-го курса Михаил Еманов оценил обстановку и принял решение сажать самолёт на открытую площадку, не выпуская шасси.
На кадрах ролика с компьютерной анимацией видны параметры полёта на момент попадания птицы в двигатель Л-39. Параметры следующие: высота – около 170 м, скорость – свыше 300 км/ч. После попадания в двигатель птицы произошло падение тяги, началось колебание оборотов двигателя. Лётчик сообщил о снижении оборотов до 90% и неустойчивой работе двигателя. При этом слышно, что с аэродрома несколько раз пытались уточнить, что случилось с самолётом, хотя курсант отчётливо сообщил о попадании птицы.
Лётчик (расшифровка записи по ролику газеты "Взгляд"):
Обороты 80%, скорость 200. Разрешите посадку.
Аэродром:
Полсотни один, катапультируйся! Полсотни один, катапультируйся!
Лётчик:
Выполняю посадку в поле. Разрешите...
Как отмечено, касание земли произошло на скорости около 114 км/ч.
Лётчик:
51-й сел в поле.
Аэродром:
Покиньте самолёт. Всё нормально? Без дыма?
Лётчик:
Да.
Видеоролик:
|
14.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.09.2017 Розовые стены, лакомства в меню и никаких преференций в учебе
15.02.2017 ВВС Украины планируется пополнить в 2017 году 60 самолетами
18.01.2017 Стать космонавтом за полгода: в Красноярске знают, что это реально
17.10.2014 ЦНТУ "Динамика" 25 лет
31.03.2014 Белорусское небо будет под защитой
26.03.2013 Курсанты Борисоглебского центра ВВС приступили к полетам на Як-130
20.03.2013 Курсанты Борисоглебской учебной авиабазы в конце марта впервые начнут летную практику на новых Як-130УБС
11.10.2012 Воронежский учебный центр ВВС будет укомплектован 15 самолетами Як-130