Как курсант Краснодарского ВВАУЛ сажал Л-39 в поле. Моделирование от СМИ



Самолет Л-39. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев Самолет Л-39. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев

Газета "Взгляд" на своём канале в YouTube публикует видеоролик с компьютерным моделированием событий, произошедших 27 апреля этого года с учебным самолётом Л-39 в районе аэродрома Ханская (Республика Адыгея). Моделирование ситуации осуществлено, как сообщается, на основании расшифровки переговоров борта с "землёй". Напомним, что в тот день курсант Краснодарского ВВАУЛ сумел посадить самолёт после того, как в двигатель Л-39 попала птица.

Самолёт был посажен с убранным шасси в поле. При этом в экспертной среде сразу разгорелись споры на предмет того, почему курсант рисковал жизнью – по инструкции должен был катапультироваться. По неподтверждённой версии, на борту возникли проблемы с системой катапультирования, а потому решение о вынужденной посадке и было принято.

Минобороны подтверждает сведения о том, что через несколько секунд после взлёта в двигатель самолёта попала птица. Курсант 4-го курса Михаил Еманов оценил обстановку и принял решение сажать самолёт на открытую площадку, не выпуская шасси.

На кадрах ролика с компьютерной анимацией видны параметры полёта на момент попадания птицы в двигатель Л-39. Параметры следующие: высота – около 170 м, скорость – свыше 300 км/ч. После попадания в двигатель птицы произошло падение тяги, началось колебание оборотов двигателя. Лётчик сообщил о снижении оборотов до 90% и неустойчивой работе двигателя. При этом слышно, что с аэродрома несколько раз пытались уточнить, что случилось с самолётом, хотя курсант отчётливо сообщил о попадании птицы.

Лётчик (расшифровка записи по ролику газеты "Взгляд"):

Обороты 80%, скорость 200. Разрешите посадку.

Аэродром:

Полсотни один, катапультируйся! Полсотни один, катапультируйся!

Лётчик:

Выполняю посадку в поле. Разрешите...

Как отмечено, касание земли произошло на скорости около 114 км/ч.

Лётчик:

51-й сел в поле.

Аэродром:

Покиньте самолёт. Всё нормально? Без дыма?

Лётчик:

Да.

Видеоролик: