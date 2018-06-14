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Списанные американские патрульные катера никак не попадут на Украину

15.06.2018 Военное обозрение 568 0
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В Киев прибыли американские партнёры, которые обсуждают с украинской стороной вопросы будущего контракта на поставки из США б/у патрульных катеров класса Island, которые ранее находились на вооружении американской береговой охраны. В командовании ВМСУ (военно-морские силы Украины) отметили, что с американской стороной идёт процесс обсуждения параметров контракта.

Украинскую сторону представляет замкомандующего ВМСУ Андрей Тарасов, а американскую – члены командования Береговой охраны США.

В частности, отмечено, что одной из тем для обсуждения является тема, посвящённая транспортировке катеров из США на Украину. По некоторым данным, США готовы передать несколько катеров Island в одном из американских портов, а далее Украина должна сама позаботиться о том, как они попадут в порт Одессы или Мариуполя. В Киеве говорят, что без американской помощи транспортировать катера через Атлантику и Средиземноморье у ВМСУ не получится.

Википедия

Также сложным вопросом остаётся и то, как в дальнейшем будет осуществляться техническое обслуживание патрульных катеров американского производства. На Украине понимают, что суда не новые, а потому явно придётся вкладываться в приобретение комплектующих уже на первом этапе эксплуатации. При этом тут же дают понять, что средств на полноценное техобслуживание катеров у Киеве нет. Нет средств у Киева и на расконсервацию катеров с последующей процедурой монтажа необходимого оборудования. Дело в том, что катера, которые США собираются "подарить" Украине, законсервированы ещё несколько лет назад и фактически подготовлены к утилизации.

Для справки: катера Island построены в период с 1985 по 1992 гг. Водоизмещение – 169 т, длина 34 м. Максимальная скорость – около 29,5 узлов. Экипаж – 16 человек. Автономность – до 5 суток. На вооружении имеют 25-мм автоматическую пушку артустановки Mk 38 Mod0 Bushmaster и два пулемёта М2НВ калибра 12,7 мм.
14.06.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
США
Украина

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