National Interest: интерес Москвы к "Томагавкам" означает наличие у нее проблем
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Заявления российского военного ведомства о том, что технологии Tomahawk смогут помочь в усовершенствовании отечественного оружия, означают, что у Москвы имеются нерешенные проблемы в этой области, пишет The National Interest.
http://www.globallookpress.com
По мнению автора материала Макйкла Пека, современный Tomahawk Block IV практически является беспилотником, который нельзя считать ракетой технологического уровня 1980-1990-х годов. Вместе с тем, это еще дозвуковая ракета "холодной войны", которая сегодня выглядит динозавром на фоне сверхзвукового и гиперзвукового оружия.
Тем не менее, некоторые российские эксперты расценивают "Томагавки", как "учебник по материаловедению и технологиям, упавший с небес".
Если России, которая производит внушительный массив тактических ракет, необходимо учиться у Tomahawk, то у Москвы существуют проблемы, отмечает автор.
В месте с тем он напоминает, что "Томагавки" используются уже несколько десятков лет, и трудно поверить, что Россия до сих пор не получала их в свои руки.
Возможно, предположил Пек, русских интересуют вопросы глушения "Томагавков"… Но производитель заменит необходимые системы или модернизирует их, чтобы предотвратить воздействие российских систем РЭБ.
По его словам, это старая шахматная игра – "всякий раз, когда новые радиолокационные и коммуникационные системы становятся уязвимыми для помех, они модернизируются или заменяются новыми".
"Как однажды сказал Спок (герой Star Treck) ромуланцам, военные секреты – самые мимолетные из всех", – заключает автор.
Напомним, в апреле сирийцы передали российской стороне две неразорвавшиеся ракеты "Томагавк", найденные после удара США по правительственным объектам республики.
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14.06.2018
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Олег Бахарев
2156
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№1
15.06.2018 16:25
А вот и нет. Интерес Москвы к томагавкам означает всего лишь наличие у Москвы томагавков. 8)
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ID: 1701
2939
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№2
16.06.2018 11:09
Цитата, q
По его словам, это старая шахматная игра – "всякий раз, когда новые радиолокационные и коммуникационные системы становятся уязвимыми для помех, они модернизируются или заменяются новыми".
а для каких именно помех, автору статьи по секрету сообщат из Москвы, чтобы ему легче было заменять свои системы на новые
создаётся впечатление, что авторов статей The National Interest набирает во вспомогательной школе для умственно отсталых
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