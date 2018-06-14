Разведывательный корабль "Кильдин" заступил на службу у берегов Сирии
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Главное командование Военно-морского флота России провело плановую ротацию кораблей разведки у берегов Сирии. В составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море вместо среднего разведывательного корабля "Экватор" на службу заступил разведывательный корабль "Кильдин", сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
http://www.kchf.ru/
Согласно сообщению пресс-службы, в настоящее время СКР "Экватор", несший службу в Средиземном море с 6 февраля, уже прошел зону черноморских проливов и направляется в Севастополь. В свое время "Экватор" сменил в составе оперативного соединения ВМФ средний разведывательный корабль "Василий Татищев". На сегодняшний день три СКР - "Экватор", "Кильдин" и "Василий Татищев" поочередно несут службу у берегов Сирии. Ожидается вхождение в состав ВМФ новейшего корабля разведки "Иван Хурс", который продолжает прохождение испытаний на Балтике. Как ожидается, в будущем "Иван Хурс" должен заменить в Средиземном море СКР "Лиман", который затонул в апреле 2017 года у входа в зону Черноморских проливов из-за столкновения с иностранным судном.
Средний разведывательный корабль "Кильдин" построен в 1970 году на судостроительных верфях Польши. Максимальная скорость хода – 17 узлов. Дальность плавания – около 10-ти тысяч морских миль. Корабль оборудован различными системами гидроакустики, радиолокации и радиоразведки. Экипаж – 85 человек, вооружение – переносные ЗРК "Игла"
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14.06.2018
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