Китай: Российские арктические "Торы" очень хороши

Основу сил ПВО России составляют самоходные зенитные комплексы семейства "Тор", обеспечивающие отличную реакцию на угрозы, говорится в статье, опубликованной в китайском издании Sina.

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Комплекс "Тор" настолько хорош, что на его основе в Китае создан ЗРК HQ-17, отмечается в материале.

Затем был создан "Тор-М2" с расширенными возможностями. Его радиус действия увеличился до 15 км по азимуту и до 9 км по высоте.

Тем временем американцы усилили свое присутствие в Арктике, и это обстоятельство подвигло россиян на ответные меры: была сформирована арктическая группировка войск, началась разработка соответствующей техники и оружия. Одним из ярких примеров является "Тор-М2ДТ".

По словам автора, российское оружие и так приспособлено для применения в сложных условиях, но арктическая зона – это нечто особенное. Потому принятие на вооружение первого в мире арктического зенитного комплекса выглядит закономерным.

Как отмечает издание, это не модернизация существующей техники, это – новый комплекс со значительно улучшенными ТТХ. Арктический "Тор" получил новый радар обнаружения с фазированной антенной решеткой, способный одновременно отслеживать до 48 целей. Кроме того, каждый ЗРК вооружен 16 новыми ракетами 9М448 с дальностью перехвата 16 км по азимуту и 10 км по высоте.

Сегодня это единственный комплекс для арктической зоны, и США серьезно проигрывают в этом вопросе. Некоторые виды американского вооружения могут использоваться в Заполярье, однако зенитных комплексов среди них нет, пишет автор.

Геополитическая ценность Арктики постоянно возрастает благодаря существованию Северного морского пути. Это заставляет сопредельные государства наращивать там свои силы, однако на сегодняшний день право решающего голоса принадлежит России, заключает издание.