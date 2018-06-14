Американский внедорожник "Хамви" модернизировали

Американские производители "Хамви" не собираются просто так распродавать остатки некогда очень распространенного в армии США внедорожника. На международной оружейной выставке Eurosatory 2018, проходящей в Париже, был показан новый армейский внедорожник NXT 360, созданный на базе HMMWV, передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com.

Новый защищенный автомобиль АМ General NXT 360 - модернизированный вариант семейства автомобилей HMMWV. Источник: АМ General

Внешне новый внедорожник NXT 360 почти не отличается от HMMWV, однако внутри, по заявлению разработчиков, это "совсем другая машина". В новой версии модернизированы все основные узлы и компоненты — двигатель, ходовая часть, трансмиссия и т.д.. Согласно принятой на западе классификации, NXT 360 представлен в классе лёгкой колёсной техники, однако даже в базовой версии внедорожник выпускается с бронированным корпусом, класс баллистической защиты — B7. Противоминная защита соответствует уровню 2а по стандарту STANAG (машина выдержит подрыв 6 кг тротила). В салоне на полу лежат специальные противоосколочные маты, сиденья — без жёсткого крепления к полу. Усиленная подвеска позволяет выдерживать 7100 кг полной массы внедорожника. На автомобиле установлен многотопливный 6,5-литровый турбированный V8 мощностью 250 л.с. (624 Нм) с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач 6L85e.

Новый бронеавтомобиль предполагается поставлять на экспорт в страны, на вооружении которых состоит старая версия "Хамви" и в которых он пользуется спросом. В самой же американской армии HMMWV полностью снимают с вооружения и заменяют на Oshkosh L-ATV (Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle, "лёгкий боевой тактический вездеход")