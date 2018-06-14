Сухопутные войска Италии планируют приобрести БМТВ "Центауро-2"



Первый прототип новой итальянской колесной пушечной бронированной машины CIO Centauro II MGS 120/105.

Источник: CIO Первый прототип новой итальянской колесной пушечной бронированной машины CIO Centauro II MGS 120/105.Источник: CIO

ЦАМТО, 14 июня. Как ожидается, после ряда отсрочек, вызванных проблемами с финансированием, Сухопутные войска Италии подпишут контракт на мелкосерийное производство боевых машин с тяжелым вооружением (БМТВ) "Центауро-2".

Как сообщает Shephard, новый "истребитель танков", разработанный консорциумом CIO, сформированным Iveco Fiat – OTO Melara, впервые был показан два года назад на выставке Eurosatory-2016. На тот момент ожидалось, что правительство Италии даст разрешение на закупку машин в ближайшее время.

Однако до настоящего времени контракт на поставку так и не подписан, а итальянские законодатели заморозили финансирование программы, в рамках которой стоимость первой партии машин оценивается в 0,5 млрд. евро.

Выступая в преддверии Eurosatory-2018, представитель консорциума CIO заявил, что, несмотря на задержки, переговоры о мелкосерийном производстве почти завершены и контракт на поставку первых 11 БМТВ должен быть заключен в ближайшее время.

Ранее командование СВ Италии заявляло о необходимости принятия на вооружение 136 БМТВ "Центауро-2" для замены устаревших "Центауро-1". Предположительно, сейчас речь идет уже о закупке 148 машин двумя траншам (74+74).

По заявлению представителя разработчика, все приемочные испытания "Центауро-2" завершены. Первая партия из 11 бронемашин будет применяться для доводки характеристик нового образца до начала серийного производства.

БМТВ "Центауро-1" была разработана для СВ Италии более 30 лет назад и оснащена башней HITFACT компании Oto Melara (теперь Leonardo) со 105-мм пушкой. Машина применялась в операциях в Ираке и Афганистане, миссиях по поддержанию мира в Сомали, Ливане и бывшей Югославии.

Огневая мощь "Центауро-2" по-прежнему аналогична ОБТ благодаря улучшенной башне HITFACT, вооруженной 120/45-мм гладкоствольной пушкой (совместима со стандартными боеприпасами НАТО) с интегрированным дульным тормозом. Башня оборудована стеллажом для двенадцати 120-мм боеприпасов стандарта НАТО. При установке системы автозаряжания шесть боеприпасов находятся в барабане и шесть на стеллаже для боеприпасов.

БМТВ может управляться только водителем и наводчиком, хотя предусмотрено пространство для размещения заряжающего.

Машина оснащена более мощным турбодизельным двигателем мощностью 720 л.с., новой трансмиссией, что позволит улучшить ходовые качества в условиях бездорожья. Для повышения безопасности экипажа машина может оснащаться навесной и реечной броней, а также амортизирующими сиденьями.