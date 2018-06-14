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Россияне 16 июня смогут наблюдать сближение молодой Луны и Венеры

15.06.2018 ТАСС 687 0
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Источник: © AP Photo/ Nader Daoud

Наилучшие условия для наблюдения будут у жителей Сибири и Дальнего Востока

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сближение серпа молодой Луны и Венеры можно будет наблюдать на всей территории России сразу после захода Солнца. Как сообщается в четверг на сайте Московского планетария, это астрономиеское явление можно будет "наблюдать невооруженным глазом, в бинокль и фотографировать".

"16 июня 2018 года произойдет вечернее сближение молодой Луны и красавицы Венеры недалеко от рассеянного звездного скопления М 44 "Ясли" в созвездии Рак. Сближение можно наблюдать на всей территории России сразу после захода Солнца, при ясной безоблачной погоде", - говорится в сообщении.

Как отмечают астрономы, наилучшие условия для наблюдения сложатся на востоке Сибири и на Дальнем Востоке. "Молодой серп Луны и "вечернюю звезду" будет разделять около 3°. Помимо Венеры и серпа молодой Луны можно увидеть пепельный свет внутри лунного полумесяца", - уточнили в пресс-службе.
14.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
Луна

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