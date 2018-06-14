Рогозин: полет Терешковой был знаковым для поддержки движений за равноправие женщин



Источник: © Leon Neal/Getty Images Источник: © Leon Neal/Getty Images

Это был не просто первый в истории полет женщины-космонавта, но и "это был одиночный полет", отметил гендиректор Роскосмоса

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой был знаковым для социальной и политической поддержки всех движений за равноправие женщин в мире. Об этом сообщил в четверг гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Это было очень большим знаком в целом для социальной и политической поддержки всех движений за равноправие женщин. У нас таких проблем нет, а в других странах они есть. Здесь мы были первыми", - сказал Рогозин, поздравляя Терешкову с 55-летием ее полета в космос.

По его словам, полет Терешковой имел огромное социальное значение, потому что показал, каким образом в этой стране женщины могут добиваться самых высоких вершин.

"На этой дистанции, которую мы все прошли в рамках пилотируемой космонавтики, сейчас нам всем стало очевидно, что это был не просто первый полет женщины-космонавта, это был одиночный полет", - отметил глава Роскосмоса.

"На следующей неделе мы в воссозданном музее космонавтики на ВДНХ будем Вас просить провести открытый урок для наших молодых специалистов", - добавил Рогозин.