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Рогозин: полет Терешковой был знаковым для поддержки движений за равноправие женщин

15.06.2018 ТАСС 627 0
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Валентина Терешкова
Источник: © Leon Neal/Getty Images

Это был не просто первый в истории полет женщины-космонавта, но и "это был одиночный полет", отметил гендиректор Роскосмоса

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой был знаковым для социальной и политической поддержки всех движений за равноправие женщин в мире. Об этом сообщил в четверг гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Это было очень большим знаком в целом для социальной и политической поддержки всех движений за равноправие женщин. У нас таких проблем нет, а в других странах они есть. Здесь мы были первыми", - сказал Рогозин, поздравляя Терешкову с 55-летием ее полета в космос.

По его словам, полет Терешковой имел огромное социальное значение, потому что показал, каким образом в этой стране женщины могут добиваться самых высоких вершин.

"На этой дистанции, которую мы все прошли в рамках пилотируемой космонавтики, сейчас нам всем стало очевидно, что это был не просто первый полет женщины-космонавта, это был одиночный полет", - отметил глава Роскосмоса.

"На следующей неделе мы в воссозданном музее космонавтики на ВДНХ будем Вас просить провести открытый урок для наших молодых специалистов", - добавил Рогозин.
14.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий

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