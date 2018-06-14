Новый вариант колесной бронированной машины FNSS Pars 4x4

На проходящей в Париже с 11 по 14 июня 2018 года международной оборонной выставке Eurosatory 2018 турецкая компания FNSS Savunma Sistemleri (совместное предприятие турецкого холдинга Nurol и корпорации BAE Systems) представила новый вариант своей колесной бронированной машины Pars 4x4, причем выполненный в варианте самоходного противотанкового ракетного комплекса с оснащением боевым модулем с российскими противотанковыми ракетами 9М133-1 "Корнет-Э".

Турецкий самоходный противотанковый ракетный комплекс FNSS Pars 4x4 ATV, оснащенный боевым модулем FNSS Remote Controlled Anti-Tank Turret (RCAT) с российскими противотанковыми ракетами 9М133-1 "Корнет-Э", в экспозиции выставки Eurosatory 2018. Париж, 11.06.2018 (с) Cernal Akar / twitter.com/Acemal71

Представленный FNSS новый вариант колесной бронированной машины Pars 4x4 довольно существенно отличается от образцов Pars 4x4, демонстрировавшихся компанией несколько лет назад (когда выставленный образец был лицензионным аналогом машины Sentry 4x4 американской компании GPV) и на выставках IDEF в Стамбуле в 2015 и 2017 годах (когда представленный образец был похож на голландско-германскую машину Fennek). Фактически машина полностью перепроектирована и в таком виде два опытных образца представлены на испытания турецким сухопутным войскам.

Напомним, что в июне 2016 года FNSS получила контракт Управления оборонной промышленности Турции (SSM) на поставку турецкой армии в 2018-2020 годах по программе ATV в варианте самоходного ПТРК 76 колесных машин Pars 4x4 ATV, а также 184 гусеничных машин Kaplan-ATV, выполненных на гусеничном шасси Kaplan-10. Однако доводка машины Pars 4x4 затянулась и в итоге потребовала, как видно, ее значительной переработки. Сейчас сроками поставки Pars 4x4 ATV называются 2019-2021 годы.

В варианте самоходного ПТРК машина Pars 4x4 ATV оснащается разработанным FNSS дистационно управляемы стабилизированным боевым модулем Remote Controlled Anti-Tank Turret (RCAT) с двумя пусковыми установками ПТУР. и 7,62-мм пулеметом Этот же боевой модуль устанавливается и на гусеничной машине Kaplan-ATV. Полигонные испытания модуля RCAT на машине Pars 4x4 ATV были начаты в мае. Следует отметить, что если изначально по программе ATV предусматривалось оснащение самоходных ПТРК обоих типов турецким перспективным ПТРК OMTAS, то на выставке Eurosatory 2018 на RCAT были установлены ракеты 9М133-1 российского ПТРК "Корнет-Э" (Турция приобрела партию ПТРК "Корнет-Э" в переносном варианте еще в 2008 году). Применение ПТРК "Корнет-Э" в обоих вариантах самоходных ПТРК по программе ATV подтвердили и представители FNSS. Интеграция ПТРК OMTAS официально планируется на оба типа машин "в дальнейшем", однако, по турецким источникам, фактически большая часть (если не все) заказанных по ATV 260 самоходных ПТРК будут оснащены "Корнет-Э" (что, видимо, потребует крупного заказа на эти ракеты в Российской Федерации).

Представленная на Eurosatory 2018 машина Pars 4x4 ATV имеет боевую массу около 13 тонн, длину 5 м, ширину 2,6 м и высоту по крыше корпуса 2,1 м. Экипаж четыре человека. Типы 300-сильного дизельного двигателя и автоматической трансмиссии не раскрываются, заявлены максимальная скорость по шоссе 110 км/ч и запас хода до 700 км. Машина плавающая, за счет двух гребных винтов обеспечивается скорость на воде до 6,5 км/ч. Броня модульного типа, защищенность не раскрывается. Помимо двух ракет на боевом модуле, еще четыре запасные ракеты перевозятся сзади в боевом отделении, перезаряжание ручное.

Турецкий самоходный противотанковый ракетный комплекс FNSS Pars 4x4 ATV, оснащенный боевым модулем FNSS Remote Controlled Anti-Tank Turret (RCAT) с российскими противотанковыми ракетами 9М133-1 "Корнет-Э", в экспозиции выставки Eurosatory 2018. Париж, 11.06.2018 (с) www.edrmagazine.eu

Турецкий самоходный противотанковый ракетный комплекс FNSS Pars 4x4 ATV, оснащенный боевым модулем FNSS Remote Controlled Anti-Tank Turret (RCAT) с российскими противотанковыми ракетами 9М133-1 "Корнет-Э" (c) FNSS

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