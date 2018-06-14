Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Предприятие «Технодинамики» увеличило выручку до 1,3 млрд рублей

14.06.2018 Холдинг «Технодинамика» 191 0
0
Понравилась новость?
 0
«Авиаагрегат»
«Авиаагрегат» холдинга «Технодинамика».
Источник: st.vkonline.ru

Выручка самарского предприятия «Авиаагрегат», входящего в холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех, в I квартале 2018 года составила 1,3 млрд руб., что на 30% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.


Согласно финансовым показателям за I квартал 2018 года,предприятие «Авиаагрегат» получило чистую прибыль в размере 279,6 млн руб., что в 5 раз выше показателей 2017 года.


«Росту чистой прибыли за I квартал 2018 года во многом способствовала отгрузка продукции, половина которой ушла на экспорт. Кроме того, среди ряда положительных макроэкономических факторов отдельно следует отметить снижение процентных ставок по кредитам», — подчеркнул генеральный директор предприятия «Авиаагрегат» Олег Брындин.


По сравнению с прошлым годом выросла и эффективность производственной деятельности, что отразилось на изменении рентабельности по прибыли от продаж, показатели которых выросли с 13% до 38% (по сравнению с 1 кв. 2017 г.). В результате выработка на одного работника увеличилась на 18,7%.


Помимо этого, позитивные финансовые показатели предприятия связаны с повышением эффективности управления, реорганизацией производственных мощностей по продуктово-технологическому принципу, а также вводом в эксплуатацию современного высокотехнологичного оборудования в рамках программы холдинга «Технодинамика».


В дальнейшем «Авиаагрегат» планирует наращивать объемы производства и продаж, повышать эффективность производственной системы и развивать социальные программы для работников предприятия.
14.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Холдинг «Технодинамика»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Компании
Ростех
Технодинамика

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.06 20:19
  • 5
Кто принял решение отказаться от совместной с РФ программы FGFA. В Индии ищут стрелочника
  • 14.06 20:15
  • 5
Грозные российские Т-90 взрываются в Сирии точно так же, как и все остальные
  • 14.06 17:23
  • 1
Военные в Сибири получили первые восемь БМП-2М с боевым модулем "Бережок"
  • 14.06 17:19
  • 1
Бронебойный "старичок". Почему Россия не спешит списывать гранатомет РПГ-7
  • 14.06 17:07
  • 15
Оружие на любой вкус
  • 14.06 17:01
  • 2
Израиль показал нового убийцу "Панцирей"
  • 14.06 16:47
  • 5
Дюмин: предприятиям ОПК нужен единый госзаказ на гражданскую продукцию
  • 14.06 15:21
  • 1
Фёдор Дедус: "Чтобы оружие будущего создавать быстрее"
  • 14.06 15:13
  • 1
Невероятно! ВАЗ-2105 продают за 10 000 000 рублей
  • 14.06 14:35
  • 1
Новые радиостанции с засекреченной связью в 1,5 раза повысят скрытность управления в тактическом звене ЗВО
  • 14.06 14:00
  • 1
Роскосмос: "Сфера" получит элементы искусственного интеллекта
  • 14.06 13:30
  • 1
Владимир Дмитриев назначен и.о. гендиректора концерна "Калашников"
  • 14.06 12:03
  • 5
Первый перуанский десантный вертолетный корабль-док введен в строй
  • 14.06 11:23
  • 6
Американские танки М1А2 Abrams с комплексом активной защиты Trophy уже в Европе
  • 14.06 11:14
  • 2
Почему Западу стоит опасаться сокращения военного бюджета России
другие обсуждаемые темы