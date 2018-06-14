Предприятие «Технодинамики» увеличило выручку до 1,3 млрд рублей
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«Авиаагрегат» холдинга «Технодинамика».
Источник: st.vkonline.ru
Выручка самарского предприятия «Авиаагрегат», входящего в холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех, в I квартале 2018 года составила 1,3 млрд руб., что на 30% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.
Согласно финансовым показателям за I квартал 2018 года,предприятие «Авиаагрегат» получило чистую прибыль в размере 279,6 млн руб., что в 5 раз выше показателей 2017 года.
«Росту чистой прибыли за I квартал 2018 года во многом способствовала отгрузка продукции, половина которой ушла на экспорт. Кроме того, среди ряда положительных макроэкономических факторов отдельно следует отметить снижение процентных ставок по кредитам», — подчеркнул генеральный директор предприятия «Авиаагрегат» Олег Брындин.
По сравнению с прошлым годом выросла и эффективность производственной деятельности, что отразилось на изменении рентабельности по прибыли от продаж, показатели которых выросли с 13% до 38% (по сравнению с 1 кв. 2017 г.). В результате выработка на одного работника увеличилась на 18,7%.
Помимо этого, позитивные финансовые показатели предприятия связаны с повышением эффективности управления, реорганизацией производственных мощностей по продуктово-технологическому принципу, а также вводом в эксплуатацию современного высокотехнологичного оборудования в рамках программы холдинга «Технодинамика».
В дальнейшем «Авиаагрегат» планирует наращивать объемы производства и продаж, повышать эффективность производственной системы и развивать социальные программы для работников предприятия.
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14.06.2018
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