Противотанковый вариант эстонской безэкипажной платформы

Европейское объединение MBDA 12 июня 2018 года сообщило о заключении соглашения с эстонской компанией Milrem Robotics соглашения о совместной разработке безэкипажной роботизированной противотанковой системы с установкой ракетного модуля MBDA IMPACT (Integrated MMP Precision Attack Combat Turret) на созданную Milrem Robotics известную самоходную безэкипажную гусеничную платформу THeMIS.

Изображение предполагаемой к разработке европейским объединением MBDA и эстонской компанией Milrem Robotics безэкипажной роботизированной противотанковой системы с установкой ракетного модуля MBDA IMPACT (Integrated MMP Precision Attack Combat Turret) c ПТРК MBDA MMP на самоходную безэкипажную гусеничную платформу Milrem Robotics THeMIS, с оснащением (c) MBDA

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В рамках совместного проекта предусматривается интеграция на безэкипажную платформу THeMIS разработанного французским отделением MBDA дистанционно управляемого ракетного модуля MBDA IMPACT (Integrated MMP Precision Attack Combat Turret), оснащенного пусковой установкой двух противотанковых управляемых ракет производимого тем же отделением MBDA новейшего противотанкового ракетного комплекса ММР, использующего тепловизионную систему наведения типа IIR и реализующего принцип "выстрелил и забыл". Заявляется, что система будет оптмизирована в первую очередь для ведения боевых действий в городских условиях. Также модуль IMPACT оснащен 7,62-мм пулеметом.

ПТРК ММР серийно производится французским отделением MBDA в переносном исполнении для французской армии с 2017 года и имеет дальность стрельбы до 4 км, а на выставке Eurosatory 2018 объединение MBDA заявило об успешных испытаниях комплекса на дальность 5 км. Ракета комплекса способна осуществлять захват цели как до пуска (аналогично комплексам Javelin и Spike), так и после запуска. ПТРК планируется также к применению на бронированных машинах (в частности, перспективной колесной Jaguar). В 2018 году первым иностранным заказчиком ПТРК ММР стал Катар.

Эстонская компания Milrem Robotics (входит в состав Mootor Group) отрабатывает и продвигает свою самоходную безэкипажную гусеничную платформу THeMIS (Tracked Hybrid Modular Infantry System) для различных применений уже несколько лет. Платформа THeMIS имеет собственную массу 1450 кг и массу перевозимой нагрузки до 750 кг, и оснащена гибридной дизель-электрической силовой установкой с аккумуляторной батареей. Максимальная скорость хода по шоссе с полной нагрузкой 14 км/ч (без нагрузки - до 22 км/ч), продолжительность движения под гибридным двигателем до 10 часов, под литиево-ионным аккумулятором - до 1,5 часов. Управление дистанционное, также платформа способна совершать автономное движение по маршруту.

На выставке Eurosatory 2018 компания Milrem Robotics представила платформу THeMIS аж в трех исполнениях - с боевым модулем Nexter ARX20 с 20-мм автоматической пушкой и спаренным 7,62-мм пулеметом; с боевым модулем FN Herstal deFNder RWS с 12,7-мм пулеметом; и в качестве носителя беспилотного разведывательного мультикоптера Tethered эстонской компании Threod Systems.

Эстонская самоходная безэкипажная гусеничная платформа Milrem Robotics THeMIS в экспозиции выставуи Eurosatory 2018 в трех исполнениях (сверху вниз): с боевым модулем Nexter ARX20 с 20-мм автоматической пушкой и спаренным 7,62-мм пулеметом; с боевым модулем FN Herstal deFNder RWS с 12,7-мм пулеметом; в качестве носителя беспилотного разведывательного мультикоптера Threod Systems Tethered (с) Milrem Robotics

Рекламное видео о платформе THeMIS (с) Milrem Robotics