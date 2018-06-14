Эстония приобретает крупную партию переносных зенитных ракетных комплексов Mistral 3

Европейское объединение MBDA 12 июня 2018 года в Париже подписало контракт стоиостью 50 млн евро на поставку министерству обороны Эстонии крупной партии переносных зенитных ракетных комплексов Mistral 3, производимых французским отделением MBDA, с опционом еще на 100 млн евро. Количество заказанных пусковых установок и ракет не раскрывается, но сообщается, что в поставку войдут также тренажеры, учебные ракеты и контрольно-проверочное оборудование. Поставки будут начаты в 2020 году.

Эстонские военнослужащие с переносным зенитным ракетным комплексом MBDA Mistral с зенитной управляемой ракетой Mistral 3 во время совместных эстонско-бельгийских учений, 11.05.2017 (с) министерство обороны Эстонии

Подписавший с эстонской стороны контракт директор Государственного центра оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus - RKIK) полковник Рауно Сирк заявил, что приобретение дополнительных ПЗРК Mistral 3 является "одним из наших главных приоритетов и важнейших инвестиций в оборону в ближайшем будущем, наряду с закупкой автоматических винтовок и гаубиц К9 Thunder".

Это уже третий контракт Эстонии с MBDA на закупку переносных ЗРК серии Mistral, являющихся основной системой ПВО Сил обороны Эстонии. В 2007 году был заключен первый контракт стоимостью 60 млн евро на закупку партии ПЗРК Mistral 2, поставки по нему были произведены в 2008-2010 годах. Кроме того, в 2010 году в Бельгии из наличия Эстонией были приобретены 25 дополнительных пусковых установок ПЗРК Mistral. В 2015 году Эстонией был заключен контракт стоимостью 23,8 млн евро на закупку новых зенитных ракет Mistral 3, поставки их осуществляются партиями с 2015 по 2019 годы.

Дополнительно закупаемая теперь партия ПЗРК Mistral 3, как сообщают эстонские ресурсы, предназначена в том числе для оснащения формируемой 2-й пехотной бригады эстонской армии.