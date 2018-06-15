В США указали на "проблемы в Москве" из-за сирийского "Томагавка"

Геннадий Гущин 430

№4 15.06.2018 11:44



«"Эти находки могут быть очень полезны для нашей страны. Российские специалисты не копируют западные образцы вооружений, так как у нас есть своя линия разработки, но им будет интересно ознакомиться с последними западными разработками в этой области. Некоторые примененные ракеты в ходе удара по Сирии были уже не новые, а некоторые применялись впервые", — сказал Мураховский.»

https://ria.ru/syria_chronicle/20180419/1518959404.html



«Изучить, на самом деле, стоит не только этот момент, раз уж Трамп так щедро подарил России пару своих «умных» ракет. Получить образцы подобных вооружений очень полезно, отметил Денисенцев.



«Просто так крылатые ракеты на рынке не купишь. Всегда интересно посмотреть электронику, алгоритмы этого оружия и саму технику. Ракеты «Томагавк» довольно специфичны, это оружие, которое не продается на экспорт. Может быть, оно будет полезно для выработки противодействия», – подчеркнул он.



«Мы сможем многое понять в устройстве этих ракет. Можно будет и компоновку посмотреть, и другие возможности», – поддержал его Горьков. Он напомнил, что после победы в Великой Отечественной войне СССР многое позаимствовал из захваченных у немцев вооружений, это позволило дать толчок развитию отечественного ракетостроения.



Горьков уверен, что главный интерес для России будет представлять боевая часть (БЧ), насколько она защищена от поражения противоракетами. По его словам, это позволит усовершенствовать противодействие этим типам вооружений, понять, каким образом менять начинку противоракеты – взрывчатое вещество и поражающие осколки – и дать им такую кинетическую энергию, «чтобы они пробили оболочку «Томагавка» и подорвали его».»

https://www.discred.ru/2018/04/19/umnye-rakety-trampa-stali-poleznym-podarkom-dlya-rossii/



И уж не США хвастаться гиперзвуком. У них пока ни чего кроме демонстраторов технологий и экспериментальных аппаратов нет. Так, вроде, речь шла о совершенствовании средств противодействия именно "Томагавкам", а не использования их технологий для создания российских ракет. Вот, собственно, что говорили российские "официальные лица":«"Эти находки могут быть очень полезны для нашей страны. Российские специалисты не копируют западные образцы вооружений, так как у нас есть своя линия разработки, но им будет интересно ознакомиться с последними западными разработками в этой области. Некоторые примененные ракеты в ходе удара по Сирии были уже не новые, а некоторые применялись впервые", — сказал Мураховский.»«Изучить, на самом деле, стоит не только этот момент, раз уж Трамп так щедро подарил России пару своих «умных» ракет. Получить образцы подобных вооружений очень полезно, отметил Денисенцев.«Просто так крылатые ракеты на рынке не купишь. Всегда интересно посмотреть электронику, алгоритмы этого оружия и саму технику. Ракеты «Томагавк» довольно специфичны, это оружие, которое не продается на экспорт. Может быть, оно будет полезно для выработки противодействия», – подчеркнул он.«Мы сможем многое понять в устройстве этих ракет. Можно будет и компоновку посмотреть, и другие возможности», – поддержал его Горьков. Он напомнил, что после победы в Великой Отечественной войне СССР многое позаимствовал из захваченных у немцев вооружений, это позволило дать толчок развитию отечественного ракетостроения.Горьков уверен, что главный интерес для России будет представлять боевая часть (БЧ), насколько она защищена от поражения противоракетами. По его словам, это позволит усовершенствовать противодействие этим типам вооружений, понять, каким образом менять начинку противоракеты – взрывчатое вещество и поражающие осколки – и дать им такую кинетическую энергию, «чтобы они пробили оболочку «Томагавка» и подорвали его».»И уж не США хвастаться гиперзвуком. У них пока ни чего кроме демонстраторов технологий и экспериментальных аппаратов нет.