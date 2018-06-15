В США указали на "проблемы в Москве" из-за сирийского "Томагавка"
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КР Tomahawk.
Источник: U.S. Navy/wikimedia.org
Заявление российских официальных лиц о том, что технологии Tomahawk могут помочь в усовершенствовании российского оружия, свидетельствуют о том, что "в Москве есть проблемы", полагает автор The National Interest Майкл Пек.
По его мнению, современный Tomahawk Block IV фактически является летательным беспилотником, который нельзя считать ракетой технологического уровня 1980-х или 1990-х годов, однако "это все еще дозвуковая крылатая ракета холодной войны, которая выглядит динозавром по сравнению со сверхзвуковым и гиперзвуковым оружием, разрабатываемым сегодня".
"Если Россия, которая поставляет впечатляющий массив тактических ракет, должна учиться у Tomahawk, то в Москве есть проблемы", — заключает эксперт.
По его мнению, разработка нового оружия должна предполагать использование самых передовых технологий радиоэлектронной борьбы. "Военные тайны — самые мимолетные из всех", — приводит Пек сказанные ромуланцам слова Спока, героя киновселенной Star Treck.
США, Великобритания и Франция ночью 14 апреля 2018-го нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. США заявили, что большинство ракет достигли целей, в России утверждают обратное.
Позже стало известно, что сирийская сторона передала российской две неразорвавшиеся крылатые ракеты. Фрагменты Tomahawk были показаны на специальном брифинге Минобороны. Военные заявили, что элементы оружия будут изучены, а результаты такой "работы будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения".
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14.06.2018
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beka1
1609
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№1
15.06.2018 09:54
Ну так ничего нового: даже при советской власти мы уступали амерам в управляемом оружии В-П, главным образом в системах наведения. Что уж говорить о сегодняшнем дне, после ,,святых,, 90-х.
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forumow
4868
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№2
15.06.2018 10:15
Цитата
Заявление российских официальных лиц о том, что технологии Tomahawk могут помочь в усовершенствовании российского оружия, свидетельствуют о том, что "в Москве есть проблемы", полагает автор The National Interest Майкл Пек.Применение российских КР в Сирии опровергает данную версию. Проблемы у США, заявивших об отказе от дальнейших закупок "топоров" почти сразу после попадания в наши руки этих обломков.
https://vpk.name/news/216186_v_ssha_reshili_otkazatsya_ot_raket_tomahawk.html
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просто экспл
4284
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№3
15.06.2018 11:24
до афтыря не дошло что усовершенствовать с использованием разборки томагавка у нас будут не не крылатые ракеты , а зенитные (а еще точнее то РЛС и РЭБ).
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Геннадий Гущин
430
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№4
15.06.2018 11:44
Так, вроде, речь шла о совершенствовании средств противодействия именно "Томагавкам", а не использования их технологий для создания российских ракет. Вот, собственно, что говорили российские "официальные лица":
«"Эти находки могут быть очень полезны для нашей страны. Российские специалисты не копируют западные образцы вооружений, так как у нас есть своя линия разработки, но им будет интересно ознакомиться с последними западными разработками в этой области. Некоторые примененные ракеты в ходе удара по Сирии были уже не новые, а некоторые применялись впервые", — сказал Мураховский.»
https://ria.ru/syria_chronicle/20180419/1518959404.html
«Изучить, на самом деле, стоит не только этот момент, раз уж Трамп так щедро подарил России пару своих «умных» ракет. Получить образцы подобных вооружений очень полезно, отметил Денисенцев.
«Просто так крылатые ракеты на рынке не купишь. Всегда интересно посмотреть электронику, алгоритмы этого оружия и саму технику. Ракеты «Томагавк» довольно специфичны, это оружие, которое не продается на экспорт. Может быть, оно будет полезно для выработки противодействия», – подчеркнул он.
«Мы сможем многое понять в устройстве этих ракет. Можно будет и компоновку посмотреть, и другие возможности», – поддержал его Горьков. Он напомнил, что после победы в Великой Отечественной войне СССР многое позаимствовал из захваченных у немцев вооружений, это позволило дать толчок развитию отечественного ракетостроения.
Горьков уверен, что главный интерес для России будет представлять боевая часть (БЧ), насколько она защищена от поражения противоракетами. По его словам, это позволит усовершенствовать противодействие этим типам вооружений, понять, каким образом менять начинку противоракеты – взрывчатое вещество и поражающие осколки – и дать им такую кинетическую энергию, «чтобы они пробили оболочку «Томагавка» и подорвали его».»
https://www.discred.ru/2018/04/19/umnye-rakety-trampa-stali-poleznym-podarkom-dlya-rossii/
И уж не США хвастаться гиперзвуком. У них пока ни чего кроме демонстраторов технологий и экспериментальных аппаратов нет.
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VK
1050
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№5
15.06.2018 13:13
Цитата, просто экспл сообщ. №3
до афтыря не дошло что усовершенствовать с использованием разборки томагавка у нас будут не не крылатые ракеты , а зенитные (а еще точнее то РЛС и РЭБ).
а ещё можно новые лазерные и РЭБ "гаджеты" потестить.
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St.Nicolas
8
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№6
15.06.2018 18:04
Цитата, q
И уж не США хвастаться гиперзвуком. У них пока ни чего кроме демонстраторов технологий и экспериментальных аппаратов нетЭто как в поговорке: "Чья бы корова мычала, а ваше бы молчала"! У вас даже демонстраторов технологий таких нет, а распетушились уже не на шутку. "Циркон" Ау-у-у..........!!!! Не не видно и не слышно.
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Воин3D
1699
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№7
15.06.2018 19:09
Это как в поговорке: "Чья бы корова мычала, а ваше бы молчала"! У вас даже демонстраторов технологий таких нет, а распетушились уже не на шутку. "Циркон" Ау-у-у..........!!!! Не не видно и не слышно.А как ты его услышишь? Он же гиперзвуковой. Опять проблемы средней школы всплыли?
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Геннадий Гущин
430
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№8
15.06.2018 19:20
Это как в поговорке: "Чья бы корова мычала, а ваше бы молчала"! У вас даже демонстраторов технологий таких нет, а распетушились уже не на шутку.У нас уже одно изделие на опытно-боевом дежурстве, аналог которого в США в виде экспериментальной программы разрабатывают. А другое изделие запустили в серию и встанет на опытно-боевое в следующем году. По его аналогу в США после двух неудачных испытаний работа, вообще, заглохла. На одних "Цирконе" и ГЗУР гиперзвук клином не сошёлся.
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St.Nicolas
8
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№9
15.06.2018 20:17
Цитата, q
А как ты его услышишь? Он же гиперзвуковой. Опять проблемы средней школы всплыли?Вот так всем и отвечай когда тебя будут спрашивать о Цирконе!Этого хватит! Оппонент повержен!
Цитата, q
У нас уже одно изделие на опытно-боевом дежурстве, аналог которого в США в виде экспериментальной программы разрабатывают.Такое опытное изделие штатники испытывали в 50-60 годы. Называлось GAM-87.
Скорость в 2.8 км/сёк - это около 10500 км/ч, дальность до 1850 км. Но потом просто забили с в связи с появлением БР "Поларис". Слава Тебе, Господи! Догнали через 60 лет! Подсунули вместо Циркона, про который талдычили лет эдак 10. Ну, а вы и рады радешеньки, вообщем как всегда "аналоговнет".
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Воин3D
1699
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№10
15.06.2018 20:33
Это как в поговорке: "Чья бы корова мычала, а ваше бы молчала"! У вас даже демонстраторов технологий таких нет, а распетушились уже не на шутку. "Циркон" Ау-у-у..........!!!! Не не видно и не слышно.
Вот так всем и отвечай когда тебя будут спрашивать о Цирконе!Этого хватит! Оппонент повержен!Как обычно белый сахиб что-то опять попутал. Тебе тут не Индия и не Африка, за неуважительное отношение и ерниченье будешь получать тоже, но в 10-ти кратном размере. Феркштейн?
Скорость в 2.8 км/сёк - это около 10500 км/ч, дальность до 1850 км. Но потом просто забили с в связи с появлением БР "Поларис". Слава Тебе, Господи! Догнали через 60 лет!Ты сначала считать научись, а потом тыкай пальцами по клаве. Перво, наперво наша вундервафля летит в два раза быстрее. А во вторых, траектория ее полета управляемая, в отличии от твоего американского одоробла.
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forumow
4868
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№11
16.06.2018 01:26
Такое опытное изделие штатники испытывали в 50-60 годы. Называлось GAM-87.Ну в общем да, ттх тушки вполне сопоставимы с "Кинжалом". Вот только система управлеия чисто инерциальная, ни о какой стрельбе по подвижным целям в то время речи не шло. Мощность планировавшейся БЧ в 1Мт - говорит сама за себя. Это просто БРСД воздушного базирования.
https://topwar.ru/141699-aeroballisticheskaya-raketa-douglas-ws-138a-gam-87-skybolt-ssha.html
Однако если бы данная линия вооружений получила развитие, несомнено могла вырасти до сравнимых характеристик и даже круче. Здесь ведь полноценный двухступ с отделяемой БЧ, в отличии от ракеты на базе 9М723. Стартует с дозвукового бомбардировщика, а не с почти трёхмахового МиГа. Поставь такую на последний и у-у-ух...
Вои только нужды в таком оружии как раз таки у США большой нет. У них нет противников с превосходящми флотами, которые только и можно что мочить издалека. С другой стороны, в рамках концепции БГО вариант подобной ракеты был бы весьма неплох.
Подсунули вместо Циркона, про который талдычили лет эдак 10.Свет клином не сошелся на "Цирконе", который вдобавок ещё неизвестно что собой представляет. Но даже если это КР с ГПВРД, как думают многие - это не значит что он лучше баллистических противокорабельных ракет. У последних немало преимуществ перед моторными ГЛА. А именно холодный полёт на среднем участке, где БЧ оснащенная стелс-кожухом будет хорошо защищена от перехвата. КР с ГПВРД пышащая жаром движка и раскалённым от трения о воздух корпусом - будет отлично видна разнообразными средствами обнаружения на всей своей траектории...
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