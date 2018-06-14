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Эксперт назвал "ахиллесову пяту" США

15.06.2018 Lenta.ru 796 0
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Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Источник: © AP Photo, Senior Airman Ian Dudley/Vandenberg Air Force Base via AP

"Ахиллесовой пятой" США является ядерный диспаритет, полагает автор The National Interest Дэвид Пайн.

По мнению эксперта, РФ обладает в три раза большим числом носителей ядерного оружия, чем США. Кроме того, Россия, Китай и КНДР в настоящее время непрерывно совершенствуют свои ядерные возможности. В частности, КНР создает сети подземных туннелей общей протяженностью около пяти тысяч километров, рассчитанных на транспортировку и хранение межконтинентальных баллистических ракет, а Северная Корея добилась успехов в миниатюризации ядерных боезарядов.

Укрепить и расширить американский ядерный потенциал сдерживания Пайн предлагает увеличением темпов эксплуатации атомных подводных лодок типа Ohio до 10 из 14 (у США имеются 14 субмарин типа Ohio).

В декабре 2017-го стало известно, что Счетная палата США признала новейшие американские подлодки типа Columbia не отвечающими заявленному Пентагоном уровню технологической готовности. В перспективе такие субмарины должны прийти на смену подлодкам типа Ohio.
14.06.2018
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Китай
КНДР
Россия
США
Проекты
Ohio
Ядерный щит
ЯО

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