Эксперт назвал "ахиллесову пяту" США
|
|
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Источник: © AP Photo, Senior Airman Ian Dudley/Vandenberg Air Force Base via AP
"Ахиллесовой пятой" США является ядерный диспаритет, полагает автор The National Interest Дэвид Пайн.
По мнению эксперта, РФ обладает в три раза большим числом носителей ядерного оружия, чем США. Кроме того, Россия, Китай и КНДР в настоящее время непрерывно совершенствуют свои ядерные возможности. В частности, КНР создает сети подземных туннелей общей протяженностью около пяти тысяч километров, рассчитанных на транспортировку и хранение межконтинентальных баллистических ракет, а Северная Корея добилась успехов в миниатюризации ядерных боезарядов.
Укрепить и расширить американский ядерный потенциал сдерживания Пайн предлагает увеличением темпов эксплуатации атомных подводных лодок типа Ohio до 10 из 14 (у США имеются 14 субмарин типа Ohio).
В декабре 2017-го стало известно, что Счетная палата США признала новейшие американские подлодки типа Columbia не отвечающими заявленному Пентагоном уровню технологической готовности. В перспективе такие субмарины должны прийти на смену подлодкам типа Ohio.
|
14.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.03.2018 Ядерный манифест США
15.02.2018 Обзор ядерной политики: февраль 2018
29.01.2018 Вашингтон беспокоят Россия и Китай
22.01.2018 Тень Хиросимы встает над планетой
14.12.2017 Новая подводная лодка России до боли знакома
11.12.2017 Триллионы на третью мировую
04.12.2017 Американские военные не откажутся от ядерного оружия
24.11.2017 Никто не сможет помешать Трампу начать ядерную атаку