Эксперт назвал "ахиллесову пяту" США



Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Источник: © AP Photo, Senior Airman Ian Dudley/Vandenberg Air Force Base via AP Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.Источник: © AP Photo, Senior Airman Ian Dudley/Vandenberg Air Force Base via AP

"Ахиллесовой пятой" США является ядерный диспаритет, полагает автор The National Interest Дэвид Пайн.

По мнению эксперта, РФ обладает в три раза большим числом носителей ядерного оружия, чем США. Кроме того, Россия, Китай и КНДР в настоящее время непрерывно совершенствуют свои ядерные возможности. В частности, КНР создает сети подземных туннелей общей протяженностью около пяти тысяч километров, рассчитанных на транспортировку и хранение межконтинентальных баллистических ракет, а Северная Корея добилась успехов в миниатюризации ядерных боезарядов.

Укрепить и расширить американский ядерный потенциал сдерживания Пайн предлагает увеличением темпов эксплуатации атомных подводных лодок типа Ohio до 10 из 14 (у США имеются 14 субмарин типа Ohio).

В декабре 2017-го стало известно, что Счетная палата США признала новейшие американские подлодки типа Columbia не отвечающими заявленному Пентагоном уровню технологической готовности. В перспективе такие субмарины должны прийти на смену подлодкам типа Ohio.