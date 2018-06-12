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M72 FFE: гранатомёт для городского боя

15.06.2018 Warspot 649 0
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Гранатомёт M72 FFE.
Гранатомёт M72 FFE.
Источник: mynewsdesk.com

Норвежцы в очередной раз усовершенствовали американский гранатомёт M72. Сегодня, 12 июня, портал defensenews.com сообщил о том, что компания Nammo (Nordic Ammunition Company) передала Корпусу морской пехоты первые образцы модели M72 FFE.

Одноразовый ручной противотанковый гранатомёт M72 был принят на вооружение армии США в 1962 году в качестве индивидуального противотанкового оружия, заменив винтовочную гранату M31 и гранатомёт M20A1 "Супер-Базука".

Удачная конструкция сделала M72 весьма популярным, в том числе за пределами США. Так, Норвегия и Турция наладили лицензионное производство гранатомёта, а в Советском Союзе M72 был скопирован и производился как РПГ-18 ("Муха"). При этом норвежский вариант M72 оказался более простым и дешёвым в производстве, и США начали использовать гранатомёт, модернизированный компанией Raufoss Ammunisjons Fabrikker (позже ставшей Nammo).


Тестовый выстрел из M72 FFE.
Источник: defensenews.com

В 2016 году командование Корпуса морской пехоты США и компания Nammo заключили контракт на производство новой модификации M72, получившей название M72 FFE (Fire From Enclosure). Ключевой особенностью M72 FFE является отсутствие реактивной струи при выстреле. По словам Чада Пархилла, исполнительного вице-президента Nammo, 5 июня американские морпехи провели первые испытания новых гранатомётов и остались довольны результатом.

Вместо разрушающей реактивной струи из обратной стороны гранатомёта выходит облако специальной жидкости, которая безопасна для окружающей среды настолько, что при стрельбе в замкнутом помещении остаётся невредимой даже мебель позади стрелка. Кроме того, M72 FFE — сравнительно тихое оружие (выстрел из него по громкости сравним со стрельбой из 9-мм пистолета).


Вместо реактивной струи из M72 FFE выходит облако специальной жидкости.
Источник: mynewsdesk.com

Разработку нового гранатомёта Корпус морской пехоты США заказал после потери нескольких солдат на Ближнем Востоке. Для выстрела из M72 морпехам приходилось выходить на открытое пространство, что делало их уязвимыми для противника. Тестирование M72 FFE продолжится до конца текущего года, после чего американское командование будет принимать решение о его дальнейших закупках.
12.06.2018
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принадлежат Warspot
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Страны
Норвегия
США
Турция
Чад
Продукция
M72 LAW

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