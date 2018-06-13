Американцы испытывают "юбилейный" F-35



Истребители F-35.

Источник: https://twitter.com/DefenceHQ Истребители F-35.Источник: https://twitter.com/DefenceHQ

Программа разработки новых стелс-истребителей отмечает очередной юбилей. Вчера, 12 июня, пресс-служба корпорации Lockheed Martin сообщила о том, что к тестовым полётам приступил трёхсотый истребитель F-35 Lightning II.

"Юбилейным" стал самолёт модификации F-35А, который будет нести боевое дежурство на базе Хилл (штат Юта). Кроме того, Lockheed Martin обнародовала ключевые показатели, которых программа достигла на текущий момент: выпущено 197 единиц F-35А, 75 F-35B и 28 F-35C; подготовлено более 620 пилотов и 5600 техников; общий налёт всех самолётов составил более 140 000 часов.

Промо-ролик в честь трёхсотого истребителя F-35

Lockheed Martin заявила, что намерена снизить стоимость истребителей до $80 млн, и это может произойти уже к 2020 году. Такой цены удастся достичь благодаря наращиванию производства и снижению трудозатрат. Так, в компании указывают, что с момента сборки первого истребителя стоимость уже снизилась на 60%, трудозатраты — на 75%, а срок производства каждого самолёта — на 20%. В текущем году Lockheed Martin намерена собрать 91 самолёт (в прошлом году — 66), а полномасштабное производство должно быть налажено к 2023 году, когда темпы сборки достигнут 160 самолётов в год.

Истребители F-35 Lightning II, которые создаёт американская корпорация Lockheed Martin, разработаны в трёх модификациях: F-35A (базовая), F-35B (с коротким взлётом и вертикальной посадкой) и F-35C (взлетает с авианосца при помощи катапульты, садится с использованием аэрофинишера). Модификация F-35B достигла уровня начальной боевой готовности в 2015, F-35A — в 2016 году, а F-35C американские ВВС планируют принять на вооружение только к 2019 году.