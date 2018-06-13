Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Американская армия опробует пистолеты-пулемёты

15.06.2018 Warspot 760 0
0
Понравилась новость?
 0
Американские солдаты с HK MP7
Американские солдаты стреляют из пистолета-пулемёта HK MP7 в рамках совместных учений с немецкими коллегами.
Источник: thefirearmblog.com

Программа Sub Compact Weapons (SCW) американской армии перешла на новый этап. Вчера, 12 июня, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что Минобороны США подписало контракты с десятью компаниями на закупку опытных партий пистолетов-пулемётов.

Впервые о планах американских военных вернуть на вооружение "субкомпактное оружие" (пистолеты-пулемёты), стало известно в мае текущего года. Военное ведомство не стало детализировать требования к оружию, ограничившись указанием калибра (9?19 мм) и описанием базовых возможностей (наличие планки Пикатинни, возможность установки саундмодератора и т.д.).

Вчера стало известно, что Минобороны США заключило контракты сразу с десятью компаниями, закупив у них опытные партии оружия. В этот список входят:

  • Colt Manufacturing Company LLC, модель CM9MM-9H-M5A (Colt Modular 9mm Sub Compact Weapon). Стоимость сделки — $22 000;
  • Beretta USA Corporation, модель Beretta PMX Sub Compact Weapon. Стоимость сделки — $16 000;
  • CMMG Inc., модель CMMG Ultra PDW Sub Compact Weapon. Стоимость сделки — $8 500;
  • CZ-USA, модель CZ Scorpion EVO 3 A1 Submachine gun. Стоимость сделки — $14 490;
  • Lewis Machine & Tool Company, модель MARS-L9 Compact Suppressed Weapon. Стоимость сделки — $21 900;
  • PTR Industries Inc., модель PTR 9CS Sub Compact Weapon. Стоимость сделки — $12 060;
  • Quarter Circle 10 LLC, модели 5.5 CLT и 5.5 QV5 Sub Compact Weapon. Стоимость сделки — $24 070;
  • SIG SAUER Inc., модель SIG SAUER MPX Sub Compact Weapon. Стоимость сделки — $20 160;
  • Trident Rifles LLC, модель B&T MP9 Machine Guns. Стоимость сделки — $36 000;
  • Zenith Firearms, модели Z-5RS, Z-5P и Z-5K Sub Compact Weapons. Стоимость сделки — $39 060.

В последний раз американская армия вооружалась пистолетами-пулемётами в 1943 году. Тогда это были M3, нарушившие "монополию" пистолета-пулемёта Томпсона, более известного как Tommy Gun.
13.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Град РСЗО
Компании
Beretta
SIG Sauer
Проекты
Trident

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.06 13:41
  • 55
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 16.06 12:12
  • 81
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 16.06 11:09
  • 2
National Interest: интерес Москвы к "Томагавкам" означает наличие у нее проблем
  • 16.06 10:46
  • 6
Новый российский танк "Терминатор" может превзойти самое смертоносное оружие Америки
  • 16.06 01:26
  • 11
В США указали на "проблемы в Москве" из-за сирийского "Томагавка"
  • 15.06 23:27
  • 3
Новые радиостанции с засекреченной связью в 1,5 раза повысят скрытность управления в тактическом звене ЗВО
  • 15.06 22:55
  • 4
Почему российский Су-35 для Китая оказался дороже американского F-35
  • 15.06 22:31
  • 27
Оружие на любой вкус
  • 15.06 21:56
  • 1
Силуанов говорит о планах корректировки стажа выслуги лет для военнослужащих
  • 15.06 21:47
  • 247
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 15.06 18:47
  • 4
В Индии рассказали о последнем "гвозде в гробу" для Су-57
  • 15.06 18:43
  • 5
Центр Хруничева в июле представит проект создания многоразовых ракет
  • 15.06 17:58
  • 5
ВВС Индии отказались от закупки дополнительной партии из 40 истребителей Су-30МКИ
  • 15.06 13:24
  • 2
Эрдоган предложил России совместное производство ЗРС С-500
  • 15.06 11:44
  • 6
Грозные российские Т-90 взрываются в Сирии точно так же, как и все остальные
другие обсуждаемые темы