Американская армия опробует пистолеты-пулемёты



Американские солдаты стреляют из пистолета-пулемёта HK MP7 в рамках совместных учений с немецкими коллегами.

Источник: thefirearmblog.com Американские солдаты стреляют из пистолета-пулемёта HK MP7 в рамках совместных учений с немецкими коллегами.Источник: thefirearmblog.com

Программа Sub Compact Weapons (SCW) американской армии перешла на новый этап. Вчера, 12 июня, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что Минобороны США подписало контракты с десятью компаниями на закупку опытных партий пистолетов-пулемётов.

Впервые о планах американских военных вернуть на вооружение "субкомпактное оружие" (пистолеты-пулемёты), стало известно в мае текущего года. Военное ведомство не стало детализировать требования к оружию, ограничившись указанием калибра (9?19 мм) и описанием базовых возможностей (наличие планки Пикатинни, возможность установки саундмодератора и т.д.).

Вчера стало известно, что Минобороны США заключило контракты сразу с десятью компаниями, закупив у них опытные партии оружия. В этот список входят:

Colt Manufacturing Company LLC, модель CM9MM-9H-M5A (Colt Modular 9mm Sub Compact Weapon). Стоимость сделки — $22 000;

Beretta USA Corporation, модель Beretta PMX Sub Compact Weapon. Стоимость сделки — $16 000;

CMMG Inc., модель CMMG Ultra PDW Sub Compact Weapon. Стоимость сделки — $8 500;

CZ-USA, модель CZ Scorpion EVO 3 A1 Submachine gun. Стоимость сделки — $14 490;

Lewis Machine & Tool Company, модель MARS-L9 Compact Suppressed Weapon. Стоимость сделки — $21 900;

PTR Industries Inc., модель PTR 9CS Sub Compact Weapon. Стоимость сделки — $12 060;

Quarter Circle 10 LLC, модели 5.5 CLT и 5.5 QV5 Sub Compact Weapon. Стоимость сделки — $24 070;

SIG SAUER Inc., модель SIG SAUER MPX Sub Compact Weapon. Стоимость сделки — $20 160;

Trident Rifles LLC, модель B&T MP9 Machine Guns. Стоимость сделки — $36 000;

Zenith Firearms, модели Z-5RS, Z-5P и Z-5K Sub Compact Weapons. Стоимость сделки — $39 060.

В последний раз американская армия вооружалась пистолетами-пулемётами в 1943 году. Тогда это были M3, нарушившие "монополию" пистолета-пулемёта Томпсона, более известного как Tommy Gun.