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Французский "Джавелин" увеличивает дальность

15.06.2018 Warspot 804 1
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Противотанковый ракетный комплекс MMP.
Противотанковый ракетный комплекс MMP.
Источник: armyrecognition.com

Французский противотанковый ракетный комплекс MMP превзошёл заявленные боевые возможности. Сегодня, 13 июня, портал armyrecognition.com сообщил о том, что французская армия провела испытания нового комплекса, поразив мишени на граничной дальности действия ракет.

Испытания MMP проводились в мае текущего года, но известно о них стало только сейчас. В ходе тестирования две ракеты поразили мишени на расстоянии 5000 м (изначально дальность действия MMP заявлялась на уровне 4100 м). При этом в военном ведомстве указывают, что для проверки возможностей ракет им были созданы "максимально сложные условия".

Согласно техническому описанию, MMP относится к боевым наземным комплексам пятого поколения с системой наведения комбинированного типа, включающей тепло- и телевизионную головку самонаведения, инерциальную систему и имеющей возможность наведения по волоконно-оптическому кабелю. Это позволяет производить пуски с закрытых позиций, перенацеливать ракеты во время полёта, а также выполнять сложные манёвры во время их подлёта к цели.

Максимальная дальность полёта ракет MMP составляет 5 км. На вооружении французской армии новые ракеты должны заменить ПТРК Milan (используются с 1972 года) и американские Javelin. В дальнейшем MBDA планирует создать пусковые установки ракет MMP для бронетехники и авиации. Кроме того, компания занимается разработкой "старших братьев" MMP — ракет MLP и MHP, имеющих аналогичную систему управления и самонаведения, но с бо?льшим радиусом действия.
13.06.2018
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Франция
Продукция
Javelin ПТРК
MMP ПТРК
Компании
Leonardo
MBDA

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
IvanFoxbat
74
№1
15.06.2018 03:35
Эй, Джавелин, давай, до свидания. Франция могет!
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