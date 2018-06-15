Французский "Джавелин" увеличивает дальность
|
|
Противотанковый ракетный комплекс MMP.
Источник: armyrecognition.com
Французский противотанковый ракетный комплекс MMP превзошёл заявленные боевые возможности. Сегодня, 13 июня, портал armyrecognition.com сообщил о том, что французская армия провела испытания нового комплекса, поразив мишени на граничной дальности действия ракет.
Испытания MMP проводились в мае текущего года, но известно о них стало только сейчас. В ходе тестирования две ракеты поразили мишени на расстоянии 5000 м (изначально дальность действия MMP заявлялась на уровне 4100 м). При этом в военном ведомстве указывают, что для проверки возможностей ракет им были созданы "максимально сложные условия".
Согласно техническому описанию, MMP относится к боевым наземным комплексам пятого поколения с системой наведения комбинированного типа, включающей тепло- и телевизионную головку самонаведения, инерциальную систему и имеющей возможность наведения по волоконно-оптическому кабелю. Это позволяет производить пуски с закрытых позиций, перенацеливать ракеты во время полёта, а также выполнять сложные манёвры во время их подлёта к цели.
Максимальная дальность полёта ракет MMP составляет 5 км. На вооружении французской армии новые ракеты должны заменить ПТРК Milan (используются с 1972 года) и американские Javelin. В дальнейшем MBDA планирует создать пусковые установки ракет MMP для бронетехники и авиации. Кроме того, компания занимается разработкой "старших братьев" MMP — ракет MLP и MHP, имеющих аналогичную систему управления и самонаведения, но с бо?льшим радиусом действия.
|
13.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.05.2018 MBDA продает новую противотанковую систему ближневосточным заказчикам
01.12.2017 Французы вооружились новыми ПТРК
23.06.2014 Компания MBDA представила пехотную версию новейшего противотанкового ракетного комплекса MMP
11.02.2014 Компания MBDA начала переговоры с СВ Индии по продаже ракетного комплекса MMP
10.02.2014 DEFEXPO 2014. MBDA предлагает Индии ПТРК ММР
09.12.2013 Франция заказала противотанковых ракет на полмиллиарда евро
14.06.2012 Противотанковый ракетный комплекс ММР
25.01.2012 DGA выдало контракт корпорации MBDA на полномасштабную разработку перспективного переносного ПТРК MMP