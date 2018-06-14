Tulpar: пополнение в семействе лёгких танков



Лёгкий танк Tulpar.

Источник: defence-blog.com Лёгкий танк Tulpar.Источник: defence-blog.com

В Турции разработали новую модель лёгкого танка. Вчера, 13 июня, портал defence-blog.com сообщил о том, что на выставке Eurosatory 2018, проходящей в эти дни в Париже, была официально представлена машина Tulpar Light Tank.

В компании Otokar позиционируют Tulpar Light Tank как эффективную боевую единицу за умеренную цену. В качестве шасси был использован корпус и ходовая часть от одноимённой БМП Tulpar, поступившей на вооружение турецкой армии в 2013 году.

В качестве вооружения используется боевой модуль 3105 CMI Cockerill со 105-мм пушкой (БМП Tulpar вооружён 30-мм пушкой). При этом оружие может вести огонь как всеми 105-мм снарядами НАТО, так и управляемыми ракетами Falarick Gun.

БМП Tulpar с 30-мм пушкой. Источник: defence-blog.com

Благодаря наличию новой системы управления огнём экипаж может эффективно поражать различные цели при любом освещении и независимо от погодных условий. Базовая противопульная броня корпуса может быть усилена навесными модулями защиты. Точных характеристик нового танка производитель пока не раскрывает, но указывает, что он может быть интересен покупателям, которые ищут боевую технику за адекватные деньги и с низкими эксплуатационными расходами. Кроме того, Tulpar Light Tank может быть полезен в условиях заболоченных местностей и территорий с большим числом мостов, где не сможет пройти тяжёлая бронетехника.