ВВС Индии отказались от закупки дополнительной партии из 40 истребителей Су-30МКИ
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Истребитель Су-30МКИ.
Источник: Indian Air Force/Alan Wilson
ЦАМТО, 14 июня. Военно-воздушные силы Индии отказались от закупки дополнительной партии истребителей Су-30МКИ, недавно предложенной руководством компании Hindustan Aeronautics Ltd (HAL).
Как сообщает India Today со ссылкой на правительственный источник, причиной отказа ВВС стала "высокая стоимость обслуживания" данных самолетов.
Издание отмечает, что в ходе учений "Гаганшакти" индийские ВВС выполнили большое количество вылетов истребителей, которые показали, что стоимость эксплуатации самолетов Су-30МКИ якобы "выше, чем у других самолетов западного производства в расчете на час полета".
В этой связи ВВС намерены приобрести более экономичные машины, а заказанных 272 истребителей Су-30МКИ, по их мнению, достаточно (почти 50% истребительного парка), и они составят основу истребительного парка ВВС Индии в ближайшие несколько десятилетий.
Как уже сообщал ЦАМТО, два месяца назад глава компании Hindustan Aeronautics Ltd Т. Суварна Раджу (T Suvarna Raju) внес предложение в Министерство обороны Индии по производству дополнительно 40 истребителей Су-30МКИ.
Предложение HAL по стоимости дополнительных Су-30МКИ оценивалось в сумму не более 4,25 млрд. рупий (62,6 млн. долл.) за единицу, что составляет одну треть от стоимости недавно заказанных французских истребителей "Рафаль" – 11,25 млрд. рупий (165,8 млн. долл.) без учета стоимости вооружения и материально-технического обеспечения.
По словам Т.С.Раджу, HAL производит для ВВС Индии Су-30МКИ по стоимости 4,25 млрд. рупий за единицу с 2010 года и может поставить еще три эскадрильи по той же цене. Для сохранения названного выше стоимостного потолка самолеты должны быть приобретены в виде машинокомплектов в России и собраны в Индии.
В качестве обоснования проекта поставки 40 дополнительных Су-30МКИ руководитель HAL заявил, что закупка новых самолетов более рациональна для выполнения плана по их оснащению крылатыми ракетами "БраМос" ALCM, чем переоборудование имеющихся машин.
Версия воздушного базирования КР "БраМос" была сокращена до 8 м в длину и до 2560 кг по массе. Эта КР прошла успешные испытания в ноябре прошлого года. Тем не менее, интеграция ракеты на Су-30МКИ требует усиления отдельных элементов фюзеляжа самолета и установки сверхпрочной монтажной станции.
В настоящее время HAL завершает сборку последних 23 Су-30МКИ из 272 ед., заказанных в России. Первые 50 самолетов для ВВС Индии были полностью собраны в России с дальнейшей передачей необходимых для сборки технологий индийской стороне.
Следует отметить, что HAL и Компания "Сухой" уже договорились о модернизации парка истребителей Су-30МКИ до уровня "Супер Сухой", однако пока не определены доли компаний в будущем проекте. HAL высказала намерение взять на себя большую часть работ. Российская сторона, со своей стороны, требует 50-процентного участие в этом выгодном проекте. По оценкам HAL, модернизация только авионики для Су-30МКИ обойдется индийскому бюджету в сумму свыше 1 млрд. рупий (14,74 млн. долл.) за ед.
По словам Т.С.Раджу, ВВС Индии уже утвердили технический облик модернизированного самолета, и сейчас компания ожидает коммерческого предложения от России.
Согласно плану, модернизацию Су-30МКИ предполагается реализовать в два этапа. На первом этапе "Сухой" модернизирует несколько самолетов и использует их в качестве прототипов для установки и сертификации авионики нового поколения, а также обновления пакета вооружения. HAL установит эти пакеты модернизации на всем парке Су-30МКИ. Второй этап будет включать в себя усовершенствования, специфичные для ВВС Индии. Это оборудование будет разработано и интегрировано самой компанией HAL.
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14.06.2018
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forumow
4868
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№1
15.06.2018 10:02
Идею закупки дополнительной партии "Су" выдвигали в качестве альтернатиаы поставкам дорогостоящих "Рафлей". 36 шт которых должны закупить по результатам MMCA, т.к. индусов сильно напрягала стоимость этой покупки.
https://vpk.name/news/209293_minoboronyi_indii_nazvalo_stoimost_zakupaemyih_istrebitelei_rafal.html
https://vpk.name/news/215497_vvs_indii_mogut_priobresti_dopolnitelno_40_istrebitelei_su30mki__hal.html
Однако, судя по последним сообщениям, про отказ от "Рафалей" речь более не идёт.
https://vpk.name/news/218356_vvs_indii_poluchat_pervyie_istrebiteli_rafal_v_sentyabre_2019_goda.html
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visitor3311
148
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№2
15.06.2018 13:00
Сегодня отказались,завтра передумают и закажут больше.Это же Индия
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Олег Бахарев
2156
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№3
15.06.2018 16:24
C учетом того что на Индию в ближайшей обозримой перспективе никто нападать не собирается, то вопрос закупки тех или иных вооружений - это вопрос коррупционных отношений индийских властей с теми или иными производителями оружия.
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Сергей-82
13117
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№4
15.06.2018 16:57
Цитата, Олег Бахарев сообщ. №3
C учетом того что на Индию в ближайшей обозримой перспективе никто нападать не собираетсяНу да,учитывая что с Пакистаном воевали совсем не давно...Как раз у Индии есть враг который вполне может начать активные действия и этот враг в отличие от Индии,активно берет оружие,пусть не ноу хао,но зато танцев меньше,навскидку: 2 контракта на покупку фрегатов 4+4 ед,5(или 8) ДПЛ,Ми-35,Кобра в последней версии,Мангуста,китайские ударные вертолеты и т.д.
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