«Серьёзный удар». Как Lockheed выкопала яму датчику DAS Northrop для F-35



Lockheed выбирает Raytheon для F-35.

Источник: https://breakingdefense.com/ Lockheed выбирает Raytheon для F-35.Источник: https://breakingdefense.com/

Сегодня Lockheed Martin отказала Northrop Grumman и выбрала Raytheon для разработки, пожалуй, наиболее важного датчика F-35 - систему улучшенной визуализации с распределенной апертурой. «Это серьезный удар, - сказал Ричард Абулафия из Teal Group, когда я попросил его обсудить это решение. «И с точки зрения доходности F-35 - это практически единственный выход. Это также показывает, что они намерены сократить расходы на F-35. Такие серьезные изменения, как эти, случаются крайне редко, особенно на данном этапе программы».

Система Northrop Grumman, долгое время рекламировавшаяся как революционная, позволяющая пилотам видеть на 360 градусов вокруг самолета, сверху и снизу, спереди и сзади, и давая F-35 возможность обнаруживать пуски ракет с расстояния до 1600 км. (стандартные официальные данные – 1280 км.), а также позволяющая самолету наносить удары по наземной артиллерии, имела проблемы с реализацией в течение многих лет. В докладе директора эксплуатационных, войсковых испытаний и оценки за 2015 год говорится: «Однако флот F-35B показал только 14% нормы FMC. Сбои системы распределенной апертуры (DAS), системы РЭБ (EW) и электронно-оптической системы прицеливания (EOTS) были наиболее значимыми критериями, толкающими самолет к статусу частично боеспособный (PMC)». OT&E [1] обычно перечисляет проблемы в порядке важности. И Локхид в сегодняшнем заявлении сказал, что система Raytheon обеспечит надежность превышающую продукт Northrop в пять раз.

По словам консультанта по вопросам обороны и члена Breaking Defense Board of Contributors Лорен Томпсон победа Raytheon означает «миллиардные» доходы компании.

«Победа DAS принесет миллиарды долларов Raytheon за весь жизненный цикл программы F-35. Смена поставщика является частью более серьезного шага Lockheed Martin по снижению расходов на программу», - отмечает она. «В связи с тем, что в настоящее время большая часть технического риска выведена из программы, сокращение расходов станет главным приоритетом менеджеров».

Lockheed заявила о своем недовольстве Northrop в апреле на Singapore Air Show, когда директор Lockheed по развитию международной торговли F-35 Стив Смит сказал Aviation Week: «Мы нашли поставщика, который может создать систему DAS лучше и по более низкой цене, что даёт нам существенную экономию. Так, прямо сейчас, мы пытаемся найти пути выхода на это производство. Будет другая компания, не Northrop».

Разработанная Raytheon DAS будет интегрирована в самолет F-35, начиная с 15-ой серии, которую, как ожидается, начнут поставлять в 2023 году.

При этом Northrop, поставляющая около 35% состава F-35, останется основным поставщиком, поскольку делает фюзеляж и радар с активной фазированной антенной решёткой (AESA) самолета.

Автор: Колин Кларк

Перевод: ВПК.name

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