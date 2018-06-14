Рябков: в мире могут появиться новые страны с военным ядерным потенциалом



Султан высотой 520 м взрыва Hardtack Wahoo 9 кт на глубине 150 м. Архивное фото.

Источник: © Фото : public domain Султан высотой 520 м взрыва Hardtack Wahoo 9 кт на глубине 150 м. Архивное фото.Источник: © Фото : public domain

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Нельзя полностью исключить появление новых стран с военным ядерным потенциалом, в этих условиях высока значимость Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Не будь ДНЯО, ядерным оружием к настоящему моменту теоретически могли бы обзавестись до 50 стран. И хотя мы не можем полностью исключить появление новых государств с военным ядерным потенциалом, тем не менее, без договора ситуация было бы гораздо хуже", - заявил Рябков, выступая на конференции "50 лет со дня открытия для подписания Договора о нераспространении ядерного оружия: достижения, вызовы и перспективы".

При этом Рябков выразил сожаление, что нынешняя международная обстановка негативно влияет на ДНЯО, в том числе нарастают противоречия между странами-участницами договора.

"К сожалению, и к 50-летнему рубежу мы подходим в очень непростых условиях. Существенное негативное влияние на ситуацию внутри ДНЯО оказывает нынешняя международная обстановка, которая характеризуется ростом стратегической непредсказуемости", - добавил он.

На мероприятии, которое проходит в доме приемов МИД РФ, присутствуют представители российского внешнеполитического ведомства, заместитель посла США Энтони Годфри, посол Австралии Петер Теш, представители посольств Бразилии, Ирана, Сингапура и ряда других стран.