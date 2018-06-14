Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Рябков: в мире могут появиться новые страны с военным ядерным потенциалом

15.06.2018 РИА Новости 1084 0
0
Понравилась новость?
 0
Султан высотой 520 м взрыва Hardtack Wahoo 9 кт на глубине 150 м. Архивное фото
Султан высотой 520 м взрыва Hardtack Wahoo 9 кт на глубине 150 м. Архивное фото.
Источник: © Фото : public domain

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Нельзя полностью исключить появление новых стран с военным ядерным потенциалом, в этих условиях высока значимость Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Не будь ДНЯО, ядерным оружием к настоящему моменту теоретически могли бы обзавестись до 50 стран. И хотя мы не можем полностью исключить появление новых государств с военным ядерным потенциалом, тем не менее, без договора ситуация было бы гораздо хуже", - заявил Рябков, выступая на конференции "50 лет со дня открытия для подписания Договора о нераспространении ядерного оружия: достижения, вызовы и перспективы".

При этом Рябков выразил сожаление, что нынешняя международная обстановка негативно влияет на ДНЯО, в том числе нарастают противоречия между странами-участницами договора.

"К сожалению, и к 50-летнему рубежу мы подходим в очень непростых условиях. Существенное негативное влияние на ситуацию внутри ДНЯО оказывает нынешняя международная обстановка, которая характеризуется ростом стратегической непредсказуемости", - добавил он.

На мероприятии, которое проходит в доме приемов МИД РФ, присутствуют представители российского внешнеполитического ведомства, заместитель посла США Энтони Годфри, посол Австралии Петер Теш, представители посольств Бразилии, Ирана, Сингапура и ряда других стран.
14.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Бразилия
Иран
Россия
Сингапуp
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.06 12:12
  • 81
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 16.06 11:09
  • 2
National Interest: интерес Москвы к "Томагавкам" означает наличие у нее проблем
  • 16.06 10:46
  • 6
Новый российский танк "Терминатор" может превзойти самое смертоносное оружие Америки
  • 16.06 01:26
  • 11
В США указали на "проблемы в Москве" из-за сирийского "Томагавка"
  • 15.06 23:27
  • 3
Новые радиостанции с засекреченной связью в 1,5 раза повысят скрытность управления в тактическом звене ЗВО
  • 15.06 22:55
  • 4
Почему российский Су-35 для Китая оказался дороже американского F-35
  • 15.06 22:31
  • 27
Оружие на любой вкус
  • 15.06 21:56
  • 1
Силуанов говорит о планах корректировки стажа выслуги лет для военнослужащих
  • 15.06 21:47
  • 247
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 15.06 18:47
  • 4
В Индии рассказали о последнем "гвозде в гробу" для Су-57
  • 15.06 18:43
  • 5
Центр Хруничева в июле представит проект создания многоразовых ракет
  • 15.06 17:58
  • 5
ВВС Индии отказались от закупки дополнительной партии из 40 истребителей Су-30МКИ
  • 15.06 14:16
  • 54
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 15.06 13:24
  • 2
Эрдоган предложил России совместное производство ЗРС С-500
  • 15.06 11:44
  • 6
Грозные российские Т-90 взрываются в Сирии точно так же, как и все остальные
другие обсуждаемые темы