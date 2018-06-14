Россия исполняет обязательства в рамках ядерного разоружения, заявил Рябков
|
|
Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия строго выполняет все свои обязательства в сфере ядерного разоружения, за последние 30 лет РФ сократила размеры ядерного потенциала на 85%, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Что касается России, то мы строго выполняем все свои обязательства в сфере ядерного разоружения. В русле статьи 6, РФ за последние 30 лет внесла беспрецедентно значимый вклад в продвижение к безъядерному миру, сократив размеры своего ядерного потенциала на 85%. Мы также в четыре раза сократили количество нестратегических ядерных вооружений и перевели такое оружие в категорию неразвернутого, сосредоточив его на базах центрального хранения в пределах национальной территории", - сказал Рябков, выступая на конференции "50 лет со дня открытия для подписания Договора о нераспространении ядерного оружия: достижения, вызовы и перспективы".
Он отметил, что Москва призывает все страны "подходить к задаче ядерного разоружения трезво и реалистично".
"Движение в направлении ядерного разоружения должно быть взвешенным и поэтапным, с твердой опорой на укрепление международной безопасности и стабильности, на основе принципа неизменного повышения уровня равной и неделимой безопасности для всех", - добавил замминистра.
|
14.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.06.2018 Неурегулированность проблем вокруг ПРО США сводит на нет усилия по разоружению - Рябков
15.06.2018 Эксперт назвал "ахиллесову пяту" США
15.06.2018 Рябков: в мире могут появиться новые страны с военным ядерным потенциалом
15.06.2018 Экспедиция Северного флота не нашла повышенной радиации на Новой Земле
14.06.2018 Все подлодки с ядерным оружием уместили на одной картинке
14.06.2018 Беспилотники принципиально изменят воздушный бой будущего
13.06.2018 Новое оружие против России: что затеял Пентагон
13.06.2018 Вашингтон озабочен подготовкой к будущей войне с Москвой