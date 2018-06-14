ВВС Франции приняли второй самолет C-130J-30 "Супер Геркулес"



Самолет C-130J Super Hercules.

Источник: militaryparitet.com Самолет C-130J Super Hercules.Источник: militaryparitet.com

ЦАМТО, 14 июня. Командование Военно-воздушных сил Франции объявило о прибытии на авиабазу "Орлеан-Бриси" второго самолета ВТА C-130J-30 "Супер Геркулес".

Самолет выполнил перелет через Атлантический океан с предприятия Lockheed Martin в Мариетте (шт.Джорджия) и приземлился на французской авиабазе 7 июня. Поставка выполнена в соответствии с графиком.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2015 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Франции в рамках программы "Иностранные военные продажи" двух самолетов C-130J и двух самолетов KC-130J, а также другого сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость программы закупки оценивалась в 650 млн. долл.

Франция стала 17-й страной, которая приобрела самолеты версии C-130J. Генеральная дирекция по вооружениям МО Франции (DGA) объявила о подписании с ВВС США контракта на поставку четырех самолетов семейства C-130J "Геркулес" 29 января 2016 года. Контракт также включает поставку сопутствующих систем обслуживания самолетов и обучение личного состава.

C-130J будут применяться для перевозки войск и грузов, десантирования, снабжения французских войск. KC-130J обеспечат возможность дозаправки топливом в воздухе самолетов истребительной авиации Франции, легких транспортных самолетов и вертолетов Н-225М. Покупка произведена из-за отставания от графика программы поставок самолетов A-400M.

C-130J-30 расширят возможности тактической транспортной авиации ВВС Франции, в составе которой в настоящее время состоят C-160R "Трансалл" и C-130H "Геркулес" (14 единиц). После списания в 2023 году последних C-160, парк C-130 займет промежуточное положение между A-400M и C-235 (CN-235-100M и CN-235-300M).

Первый C-130J-30 прибыл во Францию в декабре 2017 года и вошел в боевой состав ВВС страны в январе 2018 года. Второй самолет выполнен в той же конфигурации с удлиненным фюзеляжем без возможности дозаправки в полете. Предполагается, что два самолета-заправщика KC-130J будут поставлены в 2019 году.

В сентябре 2017 года ВВС Франции сформировали на авиабазе "Орлеан-Бриси" 62-е транспортное авиакрыло, в состав которого вошли транспортная эскадрилья 2/61 "Франш-Конте", транспортная эскадрилья ET 03.061 "Пуату" и эскадрилья технического обеспечения. 21 мая 2018 года первый самолет C-130J выполнил первый полет для поддержки ВС Франции в Иордании.

В рамках подписанного 18 октября 2017 года начальниками штабов ВС Германии и Франции соглашения, в 2021 году четыре французских самолета семейства C-130J будут передислоцированы на 105-ю авиабазу "Эвре", где будут применяться совместно с шестью самолетами C-130J, которые намерены закупить ВВС Германии.