Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВВС Франции приняли второй самолет C-130J-30 "Супер Геркулес"

15.06.2018 ЦАМТО 577 0
0
Понравилась новость?
 0
Самолет C-130J Super Hercules
Самолет C-130J Super Hercules.
Источник: militaryparitet.com

ЦАМТО, 14 июня. Командование Военно-воздушных сил Франции объявило о прибытии на авиабазу "Орлеан-Бриси" второго самолета ВТА C-130J-30 "Супер Геркулес".

Самолет выполнил перелет через Атлантический океан с предприятия Lockheed Martin в Мариетте (шт.Джорджия) и приземлился на французской авиабазе 7 июня. Поставка выполнена в соответствии с графиком.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2015 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Франции в рамках программы "Иностранные военные продажи" двух самолетов C-130J и двух самолетов KC-130J, а также другого сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость программы закупки оценивалась в 650 млн. долл.

Франция стала 17-й страной, которая приобрела самолеты версии C-130J. Генеральная дирекция по вооружениям МО Франции (DGA) объявила о подписании с ВВС США контракта на поставку четырех самолетов семейства C-130J "Геркулес" 29 января 2016 года. Контракт также включает поставку сопутствующих систем обслуживания самолетов и обучение личного состава.

C-130J будут применяться для перевозки войск и грузов, десантирования, снабжения французских войск. KC-130J обеспечат возможность дозаправки топливом в воздухе самолетов истребительной авиации Франции, легких транспортных самолетов и вертолетов Н-225М. Покупка произведена из-за отставания от графика программы поставок самолетов A-400M.

C-130J-30 расширят возможности тактической транспортной авиации ВВС Франции, в составе которой в настоящее время состоят C-160R "Трансалл" и C-130H "Геркулес" (14 единиц). После списания в 2023 году последних C-160, парк C-130 займет промежуточное положение между A-400M и C-235 (CN-235-100M и CN-235-300M).

Первый C-130J-30 прибыл во Францию в декабре 2017 года и вошел в боевой состав ВВС страны в январе 2018 года. Второй самолет выполнен в той же конфигурации с удлиненным фюзеляжем без возможности дозаправки в полете. Предполагается, что два самолета-заправщика KC-130J будут поставлены в 2019 году.

В сентябре 2017 года ВВС Франции сформировали на авиабазе "Орлеан-Бриси" 62-е транспортное авиакрыло, в состав которого вошли транспортная эскадрилья 2/61 "Франш-Конте", транспортная эскадрилья ET 03.061 "Пуату" и эскадрилья технического обеспечения. 21 мая 2018 года первый самолет C-130J выполнил первый полет для поддержки ВС Франции в Иордании.

В рамках подписанного 18 октября 2017 года начальниками штабов ВС Германии и Франции соглашения, в 2021 году четыре французских самолета семейства C-130J будут передислоцированы на 105-ю авиабазу "Эвре", где будут применяться совместно с шестью самолетами C-130J, которые намерены закупить ВВС Германии.
14.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Иордания
США
Франция
Продукция
A400M
C-130
CN-235
Компании
Lockheed-Martin

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.06 13:41
  • 55
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 16.06 12:12
  • 81
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 16.06 11:09
  • 2
National Interest: интерес Москвы к "Томагавкам" означает наличие у нее проблем
  • 16.06 10:46
  • 6
Новый российский танк "Терминатор" может превзойти самое смертоносное оружие Америки
  • 16.06 01:26
  • 11
В США указали на "проблемы в Москве" из-за сирийского "Томагавка"
  • 15.06 23:27
  • 3
Новые радиостанции с засекреченной связью в 1,5 раза повысят скрытность управления в тактическом звене ЗВО
  • 15.06 22:55
  • 4
Почему российский Су-35 для Китая оказался дороже американского F-35
  • 15.06 22:31
  • 27
Оружие на любой вкус
  • 15.06 21:56
  • 1
Силуанов говорит о планах корректировки стажа выслуги лет для военнослужащих
  • 15.06 21:47
  • 247
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 15.06 18:47
  • 4
В Индии рассказали о последнем "гвозде в гробу" для Су-57
  • 15.06 18:43
  • 5
Центр Хруничева в июле представит проект создания многоразовых ракет
  • 15.06 17:58
  • 5
ВВС Индии отказались от закупки дополнительной партии из 40 истребителей Су-30МКИ
  • 15.06 13:24
  • 2
Эрдоган предложил России совместное производство ЗРС С-500
  • 15.06 11:44
  • 6
Грозные российские Т-90 взрываются в Сирии точно так же, как и все остальные
другие обсуждаемые темы