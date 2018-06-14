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В Индии завершены испытания 155-мм буксируемой гаубицы FH-77B "Дхануш"

15.06.2018 ЦАМТО 659 0
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Bofors_FH-77B
Шведская буксируемая гаубица Bofors FH-77B05. Источник: defenseindustrydaily.com.

ЦАМТО, 14 июня. Индийское государственное управление оружейных заводов OFB успешно завершило заключительный этап испытаний произведенной по лицензии модифицированной 155-мм буксируемой гаубицы FH-77B "Дхануш" с увеличенной длиной ствола 45 калибров, что позволяет начать ее поставки СВ Индии.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на представителей OFB, 2-7 июня батарея из шести гаубиц "Дхануш" произвела по 50 выстрелов на полигоне Похран по мишеням на дальности 38 км. Эти стрельбы завершили этап войсковых испытаний орудий.

К началу 2019 года принадлежащая OFB фабрика артиллерийских орудий (GCF – Gun Carriage Factory) в Джабалпуре планирует изготовить еще 12 орудий с электронными системами прицеливания/наведения в дополнение к шести уже изготовленным и передаст все 18 гаубиц СВ Индии. Затем GCF приступит к серийному производству "Дхануш".

Как сообщал ЦАМТО, Управление оружейных заводов OFB получило технологию производства орудий в рамках подписанного с компанией Bofors в 1987 году контракта на закупку 410 ед. 155-мм гаубиц FH-77B с длиной ствола 39-калибров. Предусмотренный контрактом опцион предусматривал сборку по лицензии до 1000 гаубиц и поставку боеприпасов для них. Из-за коррупционного скандала, в который были вовлечены представители военно-политического руководства Индии, лицензионное производство так и не началось. Расследование коррупционного скандала продолжалось 25 лет, и было официально объявлено закрытым только в начале марта 2012 года без каких-либо обвинительных заключений. Завершение расследования позволило Министерству обороны возобновить проект производства и изготовить на предприятии CGF опытные образцы модернизированной 155-мм буксируемой гаубицы с увеличенной длиной ствола 45 калибров.

Стоимость размещенного в 2012 году заказа на 114 орудий для оснащения шести артиллерийских полков оценивается в 12,6 млрд. рупий. Стоимость одной гаубицы составляет около 145 млн. рупий (2,15 млн. долл.).

Первые испытания завершились неудачно. Стволы двух опытных образцов в августе 2013 года были разорваны в ходе стрельб. Сейчас OFB утверждает, что технические проблемы были устранены. По информации OFB, дальность стрельбы "Дхануш" составляет 38 км, что на 11 км превышает показатель импортированной FH-77B.

Ранее сообщалось, что после поставки первых 6 гаубиц Фабрика артиллерийских орудий поставит еще 12 гаубиц в течение 12 месяцев и еще 36 – в течение 24 месяцев. Контракт содержит опцион на поставку СВ до 414 гаубиц, который будет реализован, если опыт эксплуатации первых модернизированных гаубиц будет положительным.

Как заявляет OFB, 81% компонентов и узлов гаубицы произведены на предприятиях ее подразделений, частными и государственными компаниями Индии. В перспективе данный показатель планируется довести до 90%.
14.06.2018
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Индия

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