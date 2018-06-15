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Эрдоган предложил России совместное производство ЗРС С-500

15.06.2018 ЦАМТО 872 2
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 23-м Мировом энергетическом конгрессе в Стамбуле
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 23-м Мировом энергетическом конгрессе в Стамбуле.
Источник: © AP Photo, Kayhan Ozer/Presidential Press Service, Pool photo via AP

ЦАМТО, 14 июня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с предложением о совместном производстве российской ЗРС С-500. Об этом, как передает "РИА Новости" со ссылкой на агентство Anadolu, глава государства заявил в интервью телеканалу TV 24.

"Россия предоставила нам кредит по С-400 на очень приемлемых условиях. На втором и третьем этапах мы приступим к совместному производству. Я также предложил России совместное производство С-500", – заявил Р.Эрдоган.

Кроме того, Р.Эрдоган ответил на критику со стороны США и НАТО в отношении договоренностей между Москвой и Анкарой о поставках С-400.

"Почему они молчат по поводу С-300, которые есть у Греции? Такую политику в отношении Турции невозможно понять. У нашей оборонной промышленности есть свои потребности, и мы будем стремиться их удовлетворить", – цитирует "РИА Новости" Р.Эрдогана.

Как напоминает агентство, в декабре прошлого года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит за 2,5 млрд. долл. две батареи этих комплексов, которые будет обслуживать турецкий персонал. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.

Прим. ЦАМТО:

Безусловно, заявление Р.Эрдогана по ЗРС С-500 является чисто популистским, поскольку это новейшая система вооружения, которая еще только планируется к принятию на вооружение ВС РФ, и ее экспорт в третьи страны (как и ЗРС С-400 на начальном этапе), а тем более совместное производство будут запрещены. Тем не менее, само по себе предложение Р.Эрдогана по С-500 говорит о беспрецедентном уровне готовности Турции к расширению военно-технического сотрудничества с Россией.
14.06.2018
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Страны
Греция
Россия
США
Турция
Продукция
Anadolu УДК
С-300
С-400 Триумф
С-500
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
beka1
1609
№1
15.06.2018 10:01
Не стоит настолько доверять туркам.
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RO
Kangaba
217
№2
15.06.2018 13:24
Цитата, beka1 сообщ. №1
Не стоит настолько доверять туркам.
Я сначала не понял о чём вы, а потом прочитав статью еще раз нашел обзац который вас беспокоит:

Цитата, q

Путин:
Мы должны доверять Турции во всём и всегда и передать им технологии и права от С-500 и С-600 тоже, желательно бесплатно.
-2
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