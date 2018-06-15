Эрдоган предложил России совместное производство ЗРС С-500
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 23-м Мировом энергетическом конгрессе в Стамбуле.
Источник: © AP Photo, Kayhan Ozer/Presidential Press Service, Pool photo via AP
ЦАМТО, 14 июня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с предложением о совместном производстве российской ЗРС С-500. Об этом, как передает "РИА Новости" со ссылкой на агентство Anadolu, глава государства заявил в интервью телеканалу TV 24.
"Россия предоставила нам кредит по С-400 на очень приемлемых условиях. На втором и третьем этапах мы приступим к совместному производству. Я также предложил России совместное производство С-500", – заявил Р.Эрдоган.
Кроме того, Р.Эрдоган ответил на критику со стороны США и НАТО в отношении договоренностей между Москвой и Анкарой о поставках С-400.
"Почему они молчат по поводу С-300, которые есть у Греции? Такую политику в отношении Турции невозможно понять. У нашей оборонной промышленности есть свои потребности, и мы будем стремиться их удовлетворить", – цитирует "РИА Новости" Р.Эрдогана.
Как напоминает агентство, в декабре прошлого года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит за 2,5 млрд. долл. две батареи этих комплексов, которые будет обслуживать турецкий персонал. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.
Прим. ЦАМТО:
Безусловно, заявление Р.Эрдогана по ЗРС С-500 является чисто популистским, поскольку это новейшая система вооружения, которая еще только планируется к принятию на вооружение ВС РФ, и ее экспорт в третьи страны (как и ЗРС С-400 на начальном этапе), а тем более совместное производство будут запрещены. Тем не менее, само по себе предложение Р.Эрдогана по С-500 говорит о беспрецедентном уровне готовности Турции к расширению военно-технического сотрудничества с Россией.
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14.06.2018
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Kangaba
217
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№2
15.06.2018 13:24
Цитата, beka1 сообщ. №1
Не стоит настолько доверять туркам.Я сначала не понял о чём вы, а потом прочитав статью еще раз нашел обзац который вас беспокоит:
Цитата, q
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