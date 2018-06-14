Компания Rocket Lab продала почти все грузовые места на своих трех ракетах



Источник: © AP Photo/Matt Hartman Источник: © AP Photo/Matt Hartman

Большую часть грузового объема купила компания Spaceflight Inc.

ТАСС, 14 июня. Американская компания Rocket Lab продала большую часть грузовых мест на своих трех ракетах-носителях Electron компании Spaceflight Inc., которая занимается запусками малых спутников и других небольших космических аппаратов. Об этом порталу SpaceNews сообщил глава компании-оператора Курт Блэйк.

По его словам, Spaceflight скупила "большую часть" всего грузового объема на ракетах, контракт был подписан 11 июня. Более того, график запусков будет определять также сама Spaceflight. Блэйк при этом отказался говорить о том, предоставила ли Rocket Lab какую-либо скидку. Первый запуск запланирован на 2018 год, но не ранее 22 июня, остальные два - на начало 2019 года. Стартовать ракеты будут с принадлежащей Rocket Lab стартовой площадки в Новой Зеландии.

Компания Spaceflight не намерена использовать все грузовые места только для себя, она перепродает их по отдельности более мелким структурам, занимающимся малыми спутниками, в том числе, кубсатами. В компании утверждают, что выкупленные ею места на всех трех ракетах уже заняты. В частности, на первом носителе в космос отправится спутник BlackSkу - дочерней фирмы Spaceflight, работающей в сфере геопространственной разведки.

Свою первую 17-метровую ракету Rocket Lab запустила в мае 2017 года. Попытка оказалась неудачной - груз так и не был доставлен на орбиту. Но 20 января этого года носитель справился со своей задачей - вывел в космос сферу около метра в диаметре, покрытую 65 треугольными отражателями. После этого руководство компании заявило, что готово принимать заказы у частных операторов спутников.

Согласно опубликованным в феврале данным базирующейся в Атланте аэрокосмической компании SpaceWorks, число малых спутников, запущенных в 2017 году, превысило даже наиболее оптимистичные прогнозы, но теперь для развития данного направления нужны новые компании. 2017 год в этом плане стал рекордным - в космос с Земли отправились более 300 спутников весом от одного до 50 килограммов. Это говорит о перспективности данного направления и наличии существенного спроса как на носители, так и на сами аппараты.