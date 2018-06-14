Россия и Монголия согласовали сценарий двусторонних учений "Селенга-2018"
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Церемония открытия российско-монгольского учения Селенга-2017 в пустыне Гоби в Монголии. 31 августа 2017.
Источник: © Фото : Минобороны РФ
К маневрам планируется привлечь более 1 тыс. военнослужащих с обеих сторон
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Россия и Монголия на второй планирующей конференции в Улан-Баторе (Монголия) согласовали сценарий и замысел ежегодных совместных учений "Селенга-2018", которые пройдут в Бурятии в 4 квартале. Об этом сообщил в четверг начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев.
"Делегация Восточного военного округа, представляющая Министерство обороны Российской Федерации, и представители министерства обороны Монголии обсудили сценарий ежегодных совместных учений "Селенга-2018" в ходе завершившегося в Улан-Баторе (Монголия) второго раунда переговоров. Стороны согласовали замысел, сценарий предстоящего учения, порядок перемещения и размещения подразделений Вооруженных сил Монголии на территории России, а также проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий", - сообщил Гордеев.
Совместные российско-монгольские военные учения "Селенга-2018" планируется провести в четвертом квартале на полигоне ВВО Бурдуны в Республике Бурятия. К маневрам планируется привлечь более 1 тыс. военнослужащих с обеих сторон.
Гордеев уточнил, что третья планирующая конференция состоится в конце июля-начале августа в Улан-Удэ.
Учения "Селенга" проводятся ежегодно с 2008 года, до 2011-го они назывались "Дархан", что в переводе с монгольского означает "Строитель". В 2016 году маневры прошли на полигоне Бурдуны в Бурятии, а в 2017 учения впервые провели в пустыне Гоби на территории Монголии.
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14.06.2018
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