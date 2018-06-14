Головной гидрографический корабль заложат для ВМФ в третьем квартале
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многофункциональный гидрографический модульный катер-катамаран проекта 23370Г.
Источник: © фото предоставлено пресс-службой ВМФ России
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Головной гидрографический корабль проекта 23370 заложат для Военно-морского флота России в третьем квартале этого года, сообщил журналистам в среду представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-морскому флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.
"В третьем квартале 2018 года на предприятии "КАМПО" для Гидрографической службы ВМФ России будет заложен многофункциональный гидрографический модульный катер-катамаран проекта 23370Г. Он станет первым гидрографическим судном катамаранного типа, построенным в интересах управления навигации и океанографии Минобороны РФ для использования гидрографической службой ВМФ при проведении широкого спектра гидрографических исследований в морской зоне", - сказал он.
По его словам, "КАМПО" построит серию гидрографических катеров данного проекта, оснащенных самыми современными средствами изучения рельефа дна, производства гидрометеорологических наблюдений и обслуживания навигационных знаков. Все катера этой серии будут названы в честь выдающихся российских маячников.
Многофункциональный модульный гидрографический катер проекта 23370Г разработан в развитие проектов 23370 и 23370М, которые строятся предприятием "КАМПО" для поисково-спасательных сил ВМФ и уже зарекомендовали себя с точки зрения эффективности. Водоизмещение катера составит около 140 тонн.
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14.06.2018
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