Учение НАТО Saber Strike вынудило белорусских военных усилить госграницу с Литвой
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Колонна военной техники в Гродно.
Источник: sputnik.by
C 12 по 20 июня в Западном оперативном командовании проходит двусторонняя командно-штабная военная игра с 6-й и 11-й отдельными механизированными бригадами.
По официальной информации Минобороны Беларуси «в ходе ДКШВИ для решения задач обучения войск и штабов предусмотрена отработка вопросов охраны и обороны важных государственных и военных объектов, ведения разведки и огневого поражения противника, управления механизированными воинскими частями и подразделениями в ходе боевых действий». В таком случае, не совсем понятно высказывание о том, что подразделения двух бригад выведены на полигон Гожский для практического выполнения учебно-боевых задач. Подтверждением этому служат фотографии колонны военной техники, совершающей марш по городу Гродно.
Все бы ничего, но командно-штабные военные игры проводятся со штабами и органами управления на картах (компьютерах), на пунктах управления (в теплых классах) и в большинстве случаев, без практического задействования войск.
Однако, если сопоставить факт выдвижения белорусских военных к границе Литвы и проведение активной фазы ежегодных международных учений Saber Strike, то все становится на свои места.
Размах военных маневров НАТО, проводимых на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Польши с 3 по 15 июня превышает нашумевший «Запад-2017». В учениях Альянса принимает участие более 18 тысяч военнослужащих из 17 стран НАТО и 2-х государств – партнеров (Македонии и Финляндии), а также Израиля.
Официальная цель «Saber Strike» состоит в отработке взаимодействия подразделений стран НАТО и государств-партнеров альянса, в проверке готовности к участию в международных миссиях и военных операциях.
Но, судя по действиям белорусских военных, реальные цели маневров НАТО значительно отличаются от заявленных ранее. Не исключено, что замыслом двусторонней командно-штабной военной игры ЗОК как раз предусматривается вариант отражения агрессии со стороны «вероятного противника», а действия подразделений двух бригад, по сути, направлены на усиление госграницы и показ высокой боевой готовности войск.
Николай Крылов
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13.06.2018
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