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Китаю понравилась арктическая ПВО России

14.06.2018 Российская газета 586 0
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Тор-М2ДТ
Арктический зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ".
Источник: РИА Новости/Александр Вильф

На параде 9 мая в Москве был вновь показан арктический комплекс ПВО "Тор-М2ДТ". Говоря о нем, нельзя не восхититься российским оборонно-промышленным комплексом, считают военные эксперты из Китая.

Основу противоракетной обороны армии России составляют самоходные зенитные комплексы семейства "Тор". Машины на гусеничном шасси могут сопровождать механизированные колонны, а технология вертикального старта обеспечивает отличную быстроту реакции на угрозу. В системе наведения применен режим централизованного управления, подходящий для борьбы с низколетящими целыми. "Тор" настолько хорош, что позаимствован армией Китая, где на его основе создан ЗРК HQ-17, пишет Sina.

Тем временем Россия создала "Тор-М2", чьи возможности намного шире: радиус действия 15 километров по азимуту и 9 по высоте. Наконец, американская США усилила свое присутствие в Арктике, чем заставила РФ принять ответные меры. Была создана арктическая группировка войск, началось создание соответствующего вооружения и один из ярких его примеров - "Тор-М2ДТ".

Большая часть северных территорий России находится за Полярным кругом, где природные условия исключают использование беспилотников. Соответственно, арктическая ПВО может не задумываться о малоразмерных целях и сосредоточиться на борьбы с самолетами, вертолетами и ракетами. Российское оружие приспособлено для использования в сложных условиях, но Арктика - это нечто особенное. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Россия приняла на вооружение первый в мире арктический зенитный комплекс.

Это не модернизация существующего ЗРК, а новая машина со значительно улучшенными характеристиками. Во-первых, боевые машины установлены на шасси гусеничного транспортера Дт-30 с уникальной проходимостью, прекрасно приспособленного для работы на Крайнем Севере. Во-вторых, арктический "Тор" оснастили новым радаром обнаружение с фазированной антенной решеткой - он может одновременно отслеживать 48 целей. Каждый ЗРК вооружен 16 новыми ракетами 9М448 с дальностью перехвата 16/10 километров по азимуту и высоте.

"На данный момент это единственный зенитно-ракетный комплекс для арктических условий и армия США серьезно проигрывает по этому показателю. Некоторые виды американской военной техники могут эксплуатироваться за Полярным кругом, но зенитного вооружения среди них нет", - пишет военный обозреватель Sina Юй Хо.

Арктика - пока еще целина, почти не освоенная человеком. Но благодаря существованию Северного морского пути ее геополитическая ценность неуклонно растет, заставляя сопредельные государства наращивать свое военное присутствие. И на данный момент право решающего голоса здесь - у России.


Антон Валагин
13.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Tор-М2
ДТ-30
Проекты
Арктика
БПЛА
Тор ЗРК

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