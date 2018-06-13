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Новые украинские катера "Гюрза-М" оказались бесполезны без противовеса

14.06.2018 Российская газета 612 0
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Украинский бронекатер "Гюрза-М"
Украинский бронекатер "Гюрза-М".
Источник: rg.ru

Новейшие украинские бронекатера "Гюрза-М" оказались практически бесполезны для использования по предназначению, то есть несению боевой вахты на реках, озерах, а также в прибрежной морской зоне. Дело в том, что пушки катера не могут вести эффективный огонь без использования противовеса для улучшения устойчивости и стабилизации боевого модуля.

Данный недостаток всплыл после внимательного просмотра видео Минобороны Украины, в котором показан малый бронированный артиллерийский катер "Лубны", прибывший в декабре прошлого года в Одессу. Там запланировано проведение завершающих этапов заводских ходовых испытаний перед принятием катеров в состав надводных сил ВМФ Украины. В завершении ролика в кадр невольно попадает "элемент заявленной системы стабилизации" - не менее ста килограммов противовеса, которые находятся внутри боевого модуля КАУ-30М, пишет Диана Михайлова.

В Сети ноу-хау украинских оружейников подвергли жесткой критике. Пользователь под ником Igor_More написал, что размещение "кирпича" в башне бронекатера для противовеса грозит отрывом "возбудителя от остающегося спокойным носителя".

"Лучшим подтверждением "физики процесса" стала бы демонстрация результатов стрельб на волне, хотя бы в пару баллов. Пока же извините, от "кирпича" впечатление скороспелого паллиатива, приемлемого возможно на речке, максимум тыхэньком заливчике", - написал пользователь EDU (офрография и пунктуация автора сохранены - "РГ").

Как здесь не вспомнить новейший украинский танк Т-84 "Оплот", который занял последнее место на танковом биатлоне НАТО Strong Europe Tank Challenge 2018. В ходе прохождения дисциплины "танковый взвод в наступлении" военные ВСУ не смогли поразить мишени. Из 500 возможных очков команда Украины набрала только 208. Кстати, в прошлом году украинские танкисты на советских Т-64БВ набрали 329 баллов.


Николай Грищенко
13.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Т-84 Оплот
Проекты
58150 Гюрза
NATO
АРМИ-20XX
Танковый биатлон

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