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Пять новейших танков мира собрали в одном видео

14.06.2018 Российская газета 521 0
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Т-14 Армата
Танки Т-14 "Армата".
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

В Сети появился видеообзор, посвященный пяти новейшим танкам. Не удивительно, что в него вошла и российская "Армата".

Авторы обзора, подготовленного порталом tut.by, отмечают, что танк Т-14 "Армата" имеет необитаемую башню, а его экипаж размещается в специальной бронекапсуле в корпусе. Также упоминается комплекс активной защиты "Афганит" и 125-миллиметровая пушка, из которой можно вести огонь снарядами и управляемыми ракетами. При этом сообщается, что танк разгоняется до 90 километров в час по шоссе и до 60 километров в час по пресеченной местности.

В видеообзор также вошли новый "нашпигованный электроникой" Leopard 2 А7V и средний турецкий танк Kaplan MT, созданный на базе БМП Kaplan 20 с использованием бельгийской башни со 105-миллиметровой пушкой.

Кроме того, в обзоре упомянуты два американских танка. Речь идет о модернизированном Abrams M1A2 SEP v.3 со 120-миллиметровой пушкой, для которого разработаны новые бронебойно-подкалиберные снаряды и многоцелевые выстрелы с программируемым взрывателем, а также о 28-тонном Griffin, построенном на британском шасси Ajax. Эта машина, которую можно перемещать, например, в транспортном самолете Boeing C-17 Globemaster III, названа, кстати, американским танком будущего.


Руслан Мельников
13.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Бельгия
Великобритания
Россия
США
Турция
Продукция
C-17
Leopard-2
M1 Abrams
Армата
Компании
Boeing

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