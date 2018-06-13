Пять новейших танков мира собрали в одном видео
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Танки Т-14 "Армата".
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС
В Сети появился видеообзор, посвященный пяти новейшим танкам. Не удивительно, что в него вошла и российская "Армата".
Авторы обзора, подготовленного порталом tut.by, отмечают, что танк Т-14 "Армата" имеет необитаемую башню, а его экипаж размещается в специальной бронекапсуле в корпусе. Также упоминается комплекс активной защиты "Афганит" и 125-миллиметровая пушка, из которой можно вести огонь снарядами и управляемыми ракетами. При этом сообщается, что танк разгоняется до 90 километров в час по шоссе и до 60 километров в час по пресеченной местности.
В видеообзор также вошли новый "нашпигованный электроникой" Leopard 2 А7V и средний турецкий танк Kaplan MT, созданный на базе БМП Kaplan 20 с использованием бельгийской башни со 105-миллиметровой пушкой.
Кроме того, в обзоре упомянуты два американских танка. Речь идет о модернизированном Abrams M1A2 SEP v.3 со 120-миллиметровой пушкой, для которого разработаны новые бронебойно-подкалиберные снаряды и многоцелевые выстрелы с программируемым взрывателем, а также о 28-тонном Griffin, построенном на британском шасси Ajax. Эта машина, которую можно перемещать, например, в транспортном самолете Boeing C-17 Globemaster III, названа, кстати, американским танком будущего.
Руслан Мельников
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13.06.2018
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