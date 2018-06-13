Создание "Коалиции-СВ" произвело революцию в развитии САУ
|
|
Самоходная гаубица "Коалиция-СВ".
Источник: Минобороны РФ
Российская 152-мм самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" была впервые представлена публике 2015 году на военном параде в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это новая мощная установка, которая призвана совершить революцию в артиллерийской поддержке сухопутных войск, сообщает Military Watch. "Коалиция-СВ" - часть нового поколения российской военной техники, также как и танк Т-14 и БМП Т-15 на платформе "Армата".
В настоящее время, пишет Military Watch, Россия располагает примерно шестью тысячами самоходных артиллерийских установок. Это больше, чем у Китая и КНДР вместе взятых. "Коалиция -СВ" упрочит артиллерийское превосходство России с точки зрения количества САУ и их качества. Новые машины планируют запустить в серию в 2020 году.
"Коалиция-СВ" превосходит все конкурирующие артиллерийские установки, в том числе южнокорейские K9 Thunder, которые ранее считали одними из самых смертоносных и боеспособных САУ в мире. Новинка будет обладать той же огневой мощью, что и несколько старых самоходок вместе взятых. Она способна производить до 20 выстрелов в минуту (ранее сообщалось о 16 выстрелах в минуту - примечание "РГ"), в то время как ее американский конкурент M109 Paladin - не более шести выстрелов в минуту. При этом российская САУ может поражать цели на расстоянии до 70 километров, а американская - всего до 30 километров. И даже уже упомянутая южнокорейская K9 серьезно уступает российской новинке - максимальная дальность ее стрельбы составляет около 57 километров. Новинка превзошла даже северокорейскую САУ M1978 "Коксан", которая до недавних пор была рекордсменом по дальности - до 60 километров. Еще одно преимущество "Коалиции" - высокая степень автоматизации, за счет которой экипаж удалость сократить до трех человек. Американскому Paladin требуется шесть человек, экипаж южнокорейской K9 состоит из пяти человек.
"Коалиция-СВ" может применять различные снаряды, в том числе управляемые, ракетные, фугасные, осколочные, кассетные, а также различные снаряды специального назначения (осветительные, дымовые, зажигательные и другие). Ствол надежно защищен от перегрева. Представленные на параде в 2015 году образцы использовали шасси от Т-90. Ожидается, что шасси для серийной "Коалиции" будут разработаны на базе "Арматы".
За счет скорострельности, вдвое превышающей аналогичные показатели конкурентов, высокой степени автоматизации и способности применять различные типы снарядов "Коалиция-СВ" станет весьма грозной силой. Она будет представлять серьезную угрозу для потенциальных противников России и даже может изменить баланс сил в Европе. Новая САУ заинтересует и зарубежных заказчиков, среди которых могут оказаться Сирия, Ливан, Индия. Также в их числе могут оказаться КНДР и Южная Корея - обе страны инвестируют значительные средства в развитие самоходной артиллерии.
Илья Максимов
|
13.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.09.2017 Страшные для «брони», ПВО и пехоты НАТО парадоксы «Коалиции-СВ»
22.02.2017 Техника на грани ненужности
16.03.2016 Экспорт вооружений: «смена поколений» неизбежна
28.02.2018 "Армату" — в серию. Какое перспективное оружие пойдет в войска до 2027 года
02.02.2018 Соперник для "Арматы"
22.01.2018 Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
05.09.2017 Триумфальная "Коалиция". Как новая российская САУ превзошла артиллерию НАТО
25.08.2017 Директор кластера "Вооружение" "Ростеха": "Армата" пойдет в армию с 2019 года