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Создание "Коалиции-СВ" произвело революцию в развитии САУ

14.06.2018 Российская газета 685 0
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Самоходная гаубица "Коалиция-СВ"
Самоходная гаубица "Коалиция-СВ".
Источник: Минобороны РФ

Российская 152-мм самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" была впервые представлена публике 2015 году на военном параде в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это новая мощная установка, которая призвана совершить революцию в артиллерийской поддержке сухопутных войск, сообщает Military Watch. "Коалиция-СВ" - часть нового поколения российской военной техники, также как и танк Т-14 и БМП Т-15 на платформе "Армата".

В настоящее время, пишет Military Watch, Россия располагает примерно шестью тысячами самоходных артиллерийских установок. Это больше, чем у Китая и КНДР вместе взятых. "Коалиция -СВ" упрочит артиллерийское превосходство России с точки зрения количества САУ и их качества. Новые машины планируют запустить в серию в 2020 году.

"Коалиция-СВ" превосходит все конкурирующие артиллерийские установки, в том числе южнокорейские K9 Thunder, которые ранее считали одними из самых смертоносных и боеспособных САУ в мире. Новинка будет обладать той же огневой мощью, что и несколько старых самоходок вместе взятых. Она способна производить до 20 выстрелов в минуту (ранее сообщалось о 16 выстрелах в минуту - примечание "РГ"), в то время как ее американский конкурент M109 Paladin - не более шести выстрелов в минуту. При этом российская САУ может поражать цели на расстоянии до 70 километров, а американская - всего до 30 километров. И даже уже упомянутая южнокорейская K9 серьезно уступает российской новинке - максимальная дальность ее стрельбы составляет около 57 километров. Новинка превзошла даже северокорейскую САУ M1978 "Коксан", которая до недавних пор была рекордсменом по дальности - до 60 километров. Еще одно преимущество "Коалиции" - высокая степень автоматизации, за счет которой экипаж удалость сократить до трех человек. Американскому Paladin требуется шесть человек, экипаж южнокорейской K9 состоит из пяти человек.

"Коалиция-СВ" может применять различные снаряды, в том числе управляемые, ракетные, фугасные, осколочные, кассетные, а также различные снаряды специального назначения (осветительные, дымовые, зажигательные и другие). Ствол надежно защищен от перегрева. Представленные на параде в 2015 году образцы использовали шасси от Т-90. Ожидается, что шасси для серийной "Коалиции" будут разработаны на базе "Арматы".

За счет скорострельности, вдвое превышающей аналогичные показатели конкурентов, высокой степени автоматизации и способности применять различные типы снарядов "Коалиция-СВ" станет весьма грозной силой. Она будет представлять серьезную угрозу для потенциальных противников России и даже может изменить баланс сил в Европе. Новая САУ заинтересует и зарубежных заказчиков, среди которых могут оказаться Сирия, Ливан, Индия. Также в их числе могут оказаться КНДР и Южная Корея - обе страны инвестируют значительные средства в развитие самоходной артиллерии.


Илья Максимов
13.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
КНДР
Ливан
Россия
Сирия
США
Южная Корея
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
K9 Thunder
M109
Армата
Т-15
Т-90 "Владимир"
Проекты
2020-й год

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