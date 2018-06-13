Турция выбрала "Корнет-Э" для установки на новые бронемашины

Турецкие разработчики военной техники сообщили, что российские противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) "Корнет-Э" будут установлены на новых боевых машинах, выпущенных для турецкой армии. Такое заявление в ходе проходящей в Париже выставки Eurosatory 2018 сделал представитель турецкого производителя бронетехники FNSS Сем Алтинишик.

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Он заявил, что российский "ПТУР "Корнет-Э" давно состоит на вооружении турецкой армии и было бы логичным интегрировать его в состав вооружения новых боевых машин. В настоящее время оборонная промышленность Турции уже выпускает боевую машину Pars 4х4 с установленным ПТУР "Корнет-Э". Также он добавил, что планируется и дальше выпускать различные модификации боевых машин с российским комплексом, в том числе и на экспорт, так как российский комплекс является одним из наиболее популярных ракетных вооружений турецкой бронетехники. Из последних турецких новинок можно назвать новую бронемашину Tulpar-S счетверенной пусковой установкой "Корнет-Э" от крупнейшего турецкого производителя автомобильной и бронетанковой техники компания Otokar, а также самоходный противотанковый ракетный комплекс Kaplan на гусеничном шасси от FNSS.

Минобороны Турции планирует к 2020 году получить от производителей бронетехники 260 боевых машин, оснащенных ПТУР "Корнет- Э".

Противотанковый комплекс "Корнет Э" предназначен для поражения танков и бронированных боевых машин, оснащенных динамической защитой, разрушения фортификационных сооружений, уничтожения низколетящих воздушных целей. Оснащен лазернолучевой системой управления, что обеспечивает высокий уровень помехозащищенности, повышенную дальность и всепогодность применения. Дальность стрельбы – 100–5500 метров. Заявленная бронепробиваемость – 1,2 метра за динамической защитой.