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Турция модернизировала самоходную установку Т-155 с учетом "сирийского" опыта

14.06.2018 Военное обозрение 500 0
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Турецкие оружейники провели модернизацию самоходной артиллерийской установки Т-155 с учетом опыта ведения боевых действий на территории Сирии. Обновленная машина получила обозначение Firtinа-2.

https://twitter.com/SavunmaSanayiST

В своей новой модификации САУ не сильно отличается от первоначального образца. На башне самоходки, вместо 12,7-мм пулемета "Браунинг M2", применяемого вручную, установлен дистанционно управляемый боевой модуль, что значительно уменьшает риск поражения случайной пулей или осколком члена экипажа, ведущего огонь из пулемета. Кроме этого на самоходку установили кондиционер для эксплуатации в условиях жаркого климата, но неудачное расположение системы в передней части башни, по мнению экспертов, повышает ее уязвимость. На представленном фото видно расположение кондиционера на фронтальной части башни.

Необходимо напомнить, что данные САУ Т-155 активно использовались турецкой армией во время операций против курдов на территории Сирии. В ходе боевых операций армия потеряла три самоходные установки.

Турецкая 155-мм самоходная гаубица Т-155 "Firtina" ("Шторм") создана на базе южнокорейской самоходной гаубицы K9 "Thunder". От базового варианта гаубица отличается модернизированными башней и шасси, а также усовершенствованными системами управления огнем, связи и навигации турецкого производства. В качестве орудия на установке применяется 155-мм гаубица с длиной ствола 52 калибра. Она способна вести огонь по целям как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой. Гаубица имеет максимальную скорострельность 6 выстрелов/минуту на протяжении 3 минут, а в режиме "шквал огня" — 3 выстрела в течение 15 секунд. Продолжительная стрельба ограничена 2 выстрелами в минуту в течение 30 минут. Возимый боекомплект 48 выстрелов. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами составляет 30 км, а активно-реактивными осколочно-фугасными снарядами — 40 км. Время перевода самоходной гаубицы из походного положения в боевое не превышает 60 с. САУ весит более 46 т. Мощность двигателя - 1000 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч. Запас хода - 360 км. Экипаж - 5 человек. В комплект поставки самоходной гаубицы входит также транспортно-заряжающая машина FAARV.
13.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Турция
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder

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