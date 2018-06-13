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В Норвегии создадут инфраструктуру для американских F-22

14.06.2018 Военное обозрение 310 0
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Пентагон представил норвежскому правительству план по созданию на аэродроме Рюгге в 60 км от Осло инфраструктуры для базирования четырех американских истребителей, передает ТАСС.

http://www.globallookpress.com

В ведомстве отметили, что этот проект является частью "европейской инициативы сдерживания" и будет способствовать развитию оборонной сотрудничества двух стран. При этом подчеркивается, что пока речь идет лишь о создании инфраструктуры (ангаров, рулежной дорожки, нескольких технических зданиях), а не о размещении самих самолетов. На эти цели Пентагон выделяет $12 млн.

Глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Енсен пояснил на пресс-конференции, что на базе предполагается разместить истребители F-22 Raptor. По крайней мере, это один из вариантов.

Он заявил, что в Осло считают позитивным фактором американские инвестиции в военную инфраструктуру страны – это даст дополнительные возможности для экстренной переброски сил НАТО в случае кризиса.

Предоставляя союзникам возможность тренироваться на норвежской земле и адаптируя под их нужды нашу военную инфраструктуру, мы показываем альянсу, что серьезно относимся к своей обязанности защищать территорию страны, сказал министр.

По данным норвежского эксперта Четиля Стурмарка, США заинтересованы в размещении на территории Норвегии гораздо большего количества самолетов: до 12 противолодочных P-8 Poseidon на авиабазе на острове Аннёйа и более 20 истребителей в Северной Норвегии.

Кроме того, во вторник Минобороны Норвегии объявило о намерении продлить на 5 лет программу военного сотрудничества, позволившую в начале прошлого года разместить на западе королевства 330 американских морпехов. Теперь их количество планируется увеличить до семисот.
13.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Норвегия
США
Продукция
F-22
P-8 Poseidon
Проекты
NATO

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