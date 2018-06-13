В Норвегии создадут инфраструктуру для американских F-22
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Пентагон представил норвежскому правительству план по созданию на аэродроме Рюгге в 60 км от Осло инфраструктуры для базирования четырех американских истребителей, передает ТАСС.
http://www.globallookpress.com
В ведомстве отметили, что этот проект является частью "европейской инициативы сдерживания" и будет способствовать развитию оборонной сотрудничества двух стран. При этом подчеркивается, что пока речь идет лишь о создании инфраструктуры (ангаров, рулежной дорожки, нескольких технических зданиях), а не о размещении самих самолетов. На эти цели Пентагон выделяет $12 млн.
Глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Енсен пояснил на пресс-конференции, что на базе предполагается разместить истребители F-22 Raptor. По крайней мере, это один из вариантов.
Он заявил, что в Осло считают позитивным фактором американские инвестиции в военную инфраструктуру страны – это даст дополнительные возможности для экстренной переброски сил НАТО в случае кризиса.
Предоставляя союзникам возможность тренироваться на норвежской земле и адаптируя под их нужды нашу военную инфраструктуру, мы показываем альянсу, что серьезно относимся к своей обязанности защищать территорию страны, сказал министр.
По данным норвежского эксперта Четиля Стурмарка, США заинтересованы в размещении на территории Норвегии гораздо большего количества самолетов: до 12 противолодочных P-8 Poseidon на авиабазе на острове Аннёйа и более 20 истребителей в Северной Норвегии.
Кроме того, во вторник Минобороны Норвегии объявило о намерении продлить на 5 лет программу военного сотрудничества, позволившую в начале прошлого года разместить на западе королевства 330 американских морпехов. Теперь их количество планируется увеличить до семисот.
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13.06.2018
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