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Первые образцы новейших средств противодействия беспилотникам "Силок" поступили в ЦВО (техповтор)

14.06.2018 Интерфакс-АВН 511 0
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Тактико-специальные учения ЦВО в Свердловской области. Архивное фото
Тактико-специальные учения ЦВО в Свердловской области. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

Самара. 13 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Новейшие комплексы "Силок", предназначенные для радиоэлектронного противодействия беспилотным летательным аппаратам, поступили во вторую общевойсковую армию Центрального военного округа (ЦВО).

"Комплекс "Силок" выполняет автоматический поиск и определение координат, позволяет на дальности нескольких километров подавить беспилотные комплексы с различными диапазонами рабочих частот", - сообщает в среду пресс-служба ЦВО.

Между тем, это первые образцы новейших средств противодействия беспилотных летательным аппаратам "Силок", поступившие в ЦВО.

"Ранее командующий 2-й общевойсковой армией генерал-майор Рустам Мурадов в ходе сборов с руководящим составом воинских частей и соединений высказал необходимость проведения учений с отработкой различных тактических приемов и методов управления, основанные на опыте боевых действий в Сирийской Арабской Республике, в том числе по противодействию беспилотным летательным аппаратам", - отмечается в сообщении.
13.06.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Сирия
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Минoбороны РФ
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БПЛА
Военные учения

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