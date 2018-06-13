Первые образцы новейших средств противодействия беспилотникам "Силок" поступили в ЦВО (техповтор)
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Тактико-специальные учения ЦВО в Свердловской области. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын
Самара. 13 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Новейшие комплексы "Силок", предназначенные для радиоэлектронного противодействия беспилотным летательным аппаратам, поступили во вторую общевойсковую армию Центрального военного округа (ЦВО).
"Комплекс "Силок" выполняет автоматический поиск и определение координат, позволяет на дальности нескольких километров подавить беспилотные комплексы с различными диапазонами рабочих частот", - сообщает в среду пресс-служба ЦВО.
Между тем, это первые образцы новейших средств противодействия беспилотных летательным аппаратам "Силок", поступившие в ЦВО.
"Ранее командующий 2-й общевойсковой армией генерал-майор Рустам Мурадов в ходе сборов с руководящим составом воинских частей и соединений высказал необходимость проведения учений с отработкой различных тактических приемов и методов управления, основанные на опыте боевых действий в Сирийской Арабской Республике, в том числе по противодействию беспилотным летательным аппаратам", - отмечается в сообщении.
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13.06.2018
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