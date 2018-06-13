Путин и Моралес призвали предотвратить гонку вооружений в космосе
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Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 13 июня 2018.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президенты РФ и Боливии Владимир Путин и Эво Моралес подчеркнули необходимость консолидации международных усилий по предотвращению гонки вооружений в космосе, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров двух лидеров в Москве.
"Президенты подчеркнули необходимость наращивания и консолидации международных усилий по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, подтвердили готовность и далее вносить свой вклад в разработку и осуществление практических мер, направленных на сохранение космоса свободным от оружия и доступным для исследования и использования на благо всех государств, независимо от уровня их экономического развития", - говорится в заявлении.
Стороны также договорились взаимодействовать в рамках Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, добавляется в документе.
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13.06.2018
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